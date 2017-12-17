به گزارش خبرنگار مهر، امید قادری امروز یکشنبه در جلسه ای که پیرامون چگونگی برگزاری پنجمین جشنواره منطقه ای تئاتر معلولان زاگرس که در سالن جلسات بهزیستی برگزار شد، اظهار داشت: این جشنواره با مشارکت بهزیستی استان کرمانشاه و معاونت امور توانبخشی و همکاری بهزیستی استان‌های همدان، لرستان، ایلام و کردستان طی ۱ تا ۴ دی ماه امسال برگزار خواهد شد.

وی در خصوص محورهای جشنواره گفت: «معلولین و برابرسازی فرصت ها درتمامی عرصه های اجتماعی، آموزشی، فرهنگی، هنری»، «ارتقاء سطح آگاهی عمومی و تغییرنگرش منفی نسبت به افراد دارای معلولیت»، «درونی سازی الگوهای رفتاراخلاقی، رشد دیدگاه همدلی وارزش های مثبت فرهنگی» و «تشویق به آفرینش هنری و افزایش همکاری میان هنرمندان تئاتر و معلولین علاقمند به هنر نمایش» از محورهای مورد تاکید این جشنواره است.

مدیر کل بهزیستی استان کرمانشاه، «تقویت حس مسئولیت پذیری وپرورش نگرش مطلوب اجتماعی و احترام به حقوق معلولین و منزلت آنان»، «تلفیق اجتماعی فرد معلول و کمک به مشارکت وی درجامعه» و «توانمند سازی افراد دارای معلولیت» را از دیگر محورهای این جشنواره برشمرد.

قادری از برگزاری بخش های صحنه ای، خیابانی و محیطی، کودک و نوجوان و مسابقه نمایشنامه نویسی در این جشنواره خبر داد. و گفت: این جشنواره پیش از این قرار بود طی آذر ماه امسال برگزار شود که به ۱ تا ۴ دی ماه موکول شد.

مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه با تاکید بر شکوفایی استعدادهای معلولان، اضافه کرد: تاکنون ۱۲۸ اثر به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده که از این تعداد ۶۳ اثر بازبینی شده که ۱۰ اثر آن خیابانی است.

وی با بیان اینکه اختتامیه این جشنواره با حضور مسؤولان کشوری و استانی برگزار می‌شود، تصریح کرد: گروه خارجی از کشور عراق در تئاتر صحنه‌ای حضور دارند.

مدیر کل بهزیستی استان کرمانشاه در ادامه اشاره ای به آمار آسیب دیدگان زلزله اخیر داشت و افزود: تا امروز ۱۱۸ معلول شناسایی شدند که از این تعداد ۱۸ نفر قطع نخاع شده و ۲ نفر بر اثر شدت جراحت جان خود را از دست دادند.

وی با بیان اینکه ۱۳ کودک بر اثر زلزله بی سرپرست شدند ابراز داشت: همچنین ۳۴ زن نیز همسران خود را در این حادثه از دست دادند. تاکنون نیز ۱۱۱ نفر بی سرپرست را تحت پوشش قرار دادیم.

قادری خاطر نشان کرد: برای اعمال خدمات روانپزشکی گروهی از روانشناسان بومی را به مناطق اعزام کردیم.

وی با اشاره به تخریب منزل مسکونی ۱۷۵ نفر از مددجویان اظهار داشت: تا کنون حدود ۳۱ مهد کودک را با در نظر گرفتن یک وعده غذای گرم در مناطق زلزه راه اندازی کردیم.