به گزارش خبرنگار مهر، محسن صادقیان پیش از ظهر امروز در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه یزد به مناسبت هفته حمل و نقل با اشاره به اینکه یزد به دلیل بهره مندی از جاده‌های ترانزیتی و واقع شدن در مرکز کشور،‌ همواره محل عبور بسیاری از خودروها بوده است،‌اظهار داشت: طبیعی است که این بر آمار تصادفات و مجروحان و تلفات جاده ای یزد اثرگذار است.

وی با اشاره به اینکه خوشبختانه آمار تلفات جاده ای روند کاهشی به خود گرفته است،‌ افزود: در جاده‌های استان یزد از سال ۹۰ تا ۹۵ آمار تلفات جاده‌ای ۱۰۰ نفر کاهش داشته که البته امسال به دلیل وقوع چند تصادف که در آن بیش از دو نفر کشته شدند، شاهد افزایش نسبی آمار تلفات نسبت به سال گذشته بوده ایم.

صادقیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه سامانه‌های هوشمند کنترل سرعت، تردد شمارها و سیستم‌های توزین در حال حرکت راه اندازی شده و حمل و نقل به صورت آنلاین تحت کنترل است، افزود: امروز دیگر حضور فیزیکی نمی‌تواند خدمات لازم برای امنیت راه‌ها را تامین کند.

وی اظهار امیدواری کرد: با این اقدامات بتوانیم در زمینه نظارت آنلاین، اقدامات لازم را انجام دهیم و بخش قابل توجهی از تصادفات را کاهش دهیم.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان یزد خاطرنشان کرد: یکی دیگر از اقداماتی که در استان یزد صورت گرفته، نصب سامانه سپهتن بر روی تمام اتوبوس‌های یزد است.

صادقیان با اشاره به اینکه این سامانه از سال آینده بر روی کامیون‌های یزد هم نصب می‌شود، بیان کرد: نصب این سامانه علاوه بر اینکه به صورت دقیق تمام فعالیت‌های راننده را تحت پوشش قرار می‌دهد، هشدارهای لازم را به راننده در حین رانندگی می‌دهد تا از بروز تصادف جلوگیری شود.