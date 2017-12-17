تمجید فواد معصوم از مواضع پوتین در خصوص عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، فواد معصوم، رئیس جمهور عراق روز یکشنبه (امروز) بر اهمیت گفتگو بین حکومت مرکزی و حاکمیت اقلیم کردستان عراق برای حل مشکلات بین دو طرف تاکید کرد. وی همچنین اعلام کرد: ریاست جمهوری شرایط مناسب را برای پایان دادن به بحران جاری بین دو طرف انجام می دهد.

دفتر رئیس جمهور عراق در بیانیه ای اعلام کرد: فواد معصوم، رئیس جمهوری عراق امروز از ماکسیم مکسیموف، سفیر روسیه در عراق استقبال می کند.

در این بیانیه همچنین اشاره شده است: همه طرف ها، چه در حکومت مرکزی و چه در اقلیم کردستان به ضرورت گفتگو بین دو طرف ایمان دارند و هیچ راهی را جز این، باور ندارند اما این موضوع اقدام هر دو طرف را برای گفتگوی رودررو و تفاهم در مورد قانون اساسی کشور می طلبد قانون اساسی که منافع همه در آن هست.

فواد معصوم در ادامه تاکید کرد: ریاست جمهوری همه تلاشش را برای فراهم کردن همه شرایط لازم را برای شروع سریع و ایجاد کانالهای گفتگوی سازنده و مثبت انجام می دهد گفتگوهایی که برای رسیدن به نتایج مورد انتظار و پایان به بحران جاری کمک می کند.

رئیس جمهور عراق در مورد روابط بین دو کشور عراق و روسیه علاوه بر با ارزش دانستن حسن توجه رئیس جمهور این کشور در باره گسترش روابط دوستی و همکاری بین دو کشور از نقش روسیه در حمایت عراق چه در دوران مبارزه بر علیه تروریسم و چه در دوران بازسازی تحسین کرد.

از سوی دیگر سفیر روسیه در عراق نیز به علاقمندی کشورش به امنیت و ثبات عراق و اهمیت حل مشکلات بزرگ از طریق گفتگو ملی و سازنده اشاره کرد و گفت : این چیزی است که عراق را بصورت مستقیم در بازسازی مناطق متضرر از جنگ بر علیه تروریست ها و به بازگشت آوارگان کمک می کند.

شایان ذکر است؛ میخائیل بوگدانوف نماینده وزیر امور خارجه روسیه چند وقت پیش اعلام کرده بود: کشورش از وحدت و تمامیت ارضی عراق حمایت می کند و خواستار پایبندی به قانون اساسی این کشور هست.