  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۶ آذر ۱۳۹۶، ۱۵:۳۷

در دیدار سفیر روسیه در عراق صورت گرفت؛

تمجید فواد معصوم از مواضع پوتین در خصوص عراق

تمجید فواد معصوم از مواضع پوتین در خصوص عراق

رئیس جمهور عراق امروز از سفیر روسیه در عراق استقبال کرد و در این دیدار از حسن توجه ولادیمیر پوتین نسبت به وحدت و یکپارچگی عراق قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، فواد معصوم، رئیس جمهور عراق روز یکشنبه (امروز)  بر اهمیت گفتگو بین حکومت مرکزی و حاکمیت اقلیم کردستان عراق برای حل مشکلات بین دو طرف تاکید کرد. وی همچنین اعلام کرد: ریاست جمهوری شرایط مناسب را برای پایان دادن به بحران جاری بین دو طرف انجام می دهد.

دفتر رئیس جمهور عراق در بیانیه ای اعلام کرد:  فواد معصوم، رئیس جمهوری عراق امروز از ماکسیم مکسیموف، سفیر روسیه در عراق استقبال می کند.

در این بیانیه همچنین اشاره شده است: همه طرف ها، چه در حکومت مرکزی و چه در اقلیم کردستان به ضرورت گفتگو بین دو طرف ایمان دارند و هیچ راهی را جز این، باور ندارند اما این موضوع اقدام هر دو طرف را برای گفتگوی رودررو و تفاهم در مورد قانون اساسی کشور می طلبد قانون اساسی که منافع همه در آن هست.

فواد معصوم در ادامه تاکید کرد: ریاست جمهوری همه تلاشش را برای فراهم کردن همه شرایط لازم را برای شروع سریع و ایجاد کانالهای گفتگوی سازنده و مثبت  انجام می دهد گفتگوهایی که  برای رسیدن به نتایج مورد انتظار و پایان به بحران جاری کمک می کند.

رئیس جمهور عراق در مورد روابط بین دو کشور عراق و روسیه علاوه بر با ارزش دانستن حسن توجه رئیس جمهور این کشور در باره گسترش روابط دوستی و همکاری بین دو کشور  از نقش روسیه در حمایت عراق چه در دوران مبارزه بر علیه تروریسم و چه در دوران بازسازی تحسین کرد.

از سوی دیگر سفیر روسیه در عراق نیز به علاقمندی کشورش به امنیت و ثبات عراق و اهمیت حل مشکلات بزرگ از طریق گفتگو ملی و سازنده اشاره کرد و گفت : این چیزی است که عراق را بصورت مستقیم در بازسازی مناطق متضرر از جنگ بر علیه تروریست ها و به بازگشت آوارگان کمک می کند.

شایان ذکر است؛ میخائیل بوگدانوف نماینده وزیر امور خارجه روسیه چند وقت پیش اعلام کرده بود: کشورش از وحدت و تمامیت ارضی عراق حمایت می کند و خواستار پایبندی به قانون اساسی این کشور هست.

کد مطلب 4174798
فاطمه صالحی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها