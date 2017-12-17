جانسون: سندی مبنی بر دخالت روسیه در همه پرسی برگزیت وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «بوریس جانسون» وزیر خارجه انگلیس با اعلام اینکه سندی مبنی بر دخالت روسیه در همه پرسی برگزیت (جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا) وجود ندارد گفت: سندی در این رابطه مشاهده نشده است. البته گزارشهایی در مورد فعالیت روسیه در فیسبوک در این خصوص وجود دارند.

وزیر امور خارجه انگلیس در ادامه به تنش های میان روسیه و غرب اشاره کرد و گفت: دشمنی روسیه با غرب به همان میزان دوران جنگ سرد است.

جانسون در ادامه روسیه را متهم کرد که با اقداماتی همچون حمله، قتل و زیر سوال بردن انتخابات دموکراتیک سعی در بی ثبات کردن غرب دارد.

وی در ادامه به برگزیت (جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا) اشاره کرد و گفت: انگلیس بواسطه برگزیت می تواند به «رعیت» اتحادیه اروپا تبدیل شود. از همین رو لندن باید قرارداد تجاری محکمی با بروکسل داشته باشد.