دستگيري و بازجويي با خشونت خلاف قانون شرع و اسلام است

به گزارش خبرگزاري مهر ، آيت الله هاشمي شاهرودي در جلسه معاونان رييس كل دادگستري هاي استان تهران با اشاره به ايجاد شعبه هاي تخصصي در خصوص تخلفات در انتخابات مجلس هفتم بر لزوم گماردن قضات و كادر قضايي مجرب در اين شعبه هاي تخصصي تاكيد كرد و گفت : كساني كه در اين شعبه مسئوليت مي پذيرند و جرائم انتخابات را مورد بررسي و رسيدگي قرار مي دهند بايد از ويژگيهاي خاص اخلاقي و علمي برخوردار باشند و اشراف كافي بر قوانين مربوطه بويژه قانون اساسي و مقررات مربوط به تخلفات انتخاباتي داشته باشند .

وي با تاكيد بر اينكه دستگاه قضايي هيچ دخالتي در خود انتخابات و نظارت بر آن ندارد افزود : دستگاه قضايي در مقام اجراي قانون انتخابات عمل مي كند و فقط در صورت وجود تخلفات با كمال دلسوزي قانون را اجرا مي كند .

آيت الله هاشمي شاهرودي با ابراز اميدواري از اينكه تخلفي در انتخابات هفتم مجلس شوراي اسلامي صورت نگيرد از دادگاهها و دادسراهاي انقلاب و عمومي تهران كه براي امور رسيدگي به تخلفات انتخاباتي تعيين خواهد شد خواست كه شعبي با قضاتي امين و با تدبير و حكمت انتخاب كنند .

وي بر تخصصي كردن دادگاهها و دادسراها با شيوه هاي مدرن تاكيد كرد و گفت : تنها تقسيم بندي حقوقي ، جزايي و مبارزه با مفاسد اقتصادي كافي نيست بلكه با توجه به علم روز و رشد و توسعه فنون جديد مي بايست براي احقاق حق كامل و جلوگيري از مشكلات قضايي از اين فنون و روشهاي نوين استفاده كرد .

وي با تاكيد بر لزوم نظارت مستمر و دقيق بر عملكرد ضابطان بازرسان و بازداشتگاههاي نيروهاي انتظامي و امنيتي افزود : بسياري از شايعاتي كه دشمنان بر ضد نظام و دستگاه قضايي مطرح مي كنند بعلت برخي از تخلفاتي است كه در مبادي ورود به دستگاه قضايي يا پس ا زمختومه شدن پروندها و بازداشت محكومين و متهمان بوجود مي آيد كه اگر نظارت دقيق در كار ضابطان بازداشتگاه هاي آگاهي و كلانتري ها صورت گيرد از بسياري از تنش ها و اتهاماتي كه به دستگاه قضايي روا ميدارند جلوگيري مي شود .

دادستان عمومي و انقلاب تهران نيز در اين جلسه گفت : در اين مدت بيش از 92 در صد پروندها مختومه شده و اين مسئله جز با تلاش و زحمات قضات ميسر نبوده است .

وي با اشاره به تشكيل معاونت امينت در داسراي تهران گفت : در مدت6 ماه گذشته بيش از يك ميليون و 900 هزار آمپول كه 50 درصد بيش از مرفين اثر دارد كشف شده همچنين در اين مدت 54 هزار سي دي غير مجاز و مبتذل كشف و ضبط شده است .

وي همچنين از كشف شبكه سرقت اينترنتي از طريق ورود به رمز بانك مركزي از سوي تعدادي از سود جويان خبر داد .

مرتضوي به برنامه ها و اقدامات انجام شده در دادسراها اشاره كرد و گفت : ساماندهي معاونتهاي ستادي و 20 ناحيه دادسرا درحوزه تهران ، تامين پرسنل مورد نياز برنامه ريزي و اجرايي دوره هاي آموزشي كنترل و ارزشيابي واحد هاي مختلف دادسرا ساماندهي واحد نظارت بر زندانها ، ضابطين و سجل كيفري و بارزه با مفاسد اجتماعي و جرايم خاص از جمله اين اقدامات است .