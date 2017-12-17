به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عرشیان در دیدار معاونان دادگستری استان یزد با شهردار یزد و معاونان شهرداری اظهار داشت: پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی، ارتقاء آگاهی های عمومی و حقوقی، ترویج قانون مداری و قانون محوری در جامعه همه از جمله اهداف متعالی فرهنگی است که باید برای تحقق تک تک این اهداف، در یک بستر تعامل و همکاری برنامه ریزی صورت گیرد.

وی، پیش شرطِ پیشرفت و توسعه را تحقق امنیت، آرامش و قانونمداری جامعه دانست و بیان داشت: مستلزم تحقق جامعه قانونمدار، کار فرهنگی اثر گذار و هوشمندانه است.

عرشیان ضمن تقدیر و تشکر از همکاری های شهرداری در موارد مختلف، گفت: در گذشته همکاری های بسیار ارزنده ای بین دادگستری و شهرداری صورت گرفته است و هدف امروز ما تداوم همکاری های گذشته و ارتقاء تعاملات سازنده آتی است.

وی، توجه به مسئله فرهنگ و خنثی سازی توطئه های ضد فرهنگی دشمنان را مسئله مورد تأکید مقام معظم رهبری برشمرد و بیان داشت: آنچه که از اثر گذاری کار فرهنگی در جامعه می کاهد، عملکرد جزیره ای و ناهماهنگی های بین دستگاهی است.

معاون فرهنگی دادگستری استان یزد تصریح کرد: اثر گذاری کار فرهنگی به شناخت دقیق مشکلات جامعه و ارائه یک برنامه هدفمند، هماهنگ و همسو در مقابله با آن مشکلات است.

به گزارش مهر، در این دیدار معاونان دادگستری استان با حضور در شهرداری یزد ضمن تقدیر از همکاری های سازنده این سازمان، پیرامون ایجاد راه های همکاری و تعامل بیشتر بحث و تبادل نظر پرداختند.