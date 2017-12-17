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۲۶ آذر ۱۳۹۶، ۱۵:۳۸

سخنگوی جهاد اسلامی فلسطین:

هدف معاون ترامپ برای بازدید از دیوار براق تحریف تاریخ قدس است

هدف معاون ترامپ برای بازدید از دیوار براق تحریف تاریخ قدس است

«داوود شهاب» سخنگوی جنبش جهاد اسلامی فلسطین اعلام کرد که هدف اصلی «مایک پنس» معاون رئیس جمهوری آمریکا برای بازدید از دیوار براق تحریف تاریخ قدس اشغالی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، «داوود شهاب» سخنگوی جهاد اسلامی فلسطین از تصمیم معاون رئیس جمهوری آمریکا برای بازدید از دیوار براق یا ندبه در قدس اشغالی به شدت انتقاد کرد.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص اظهار داشت: تصمیم مایک پنس برای این اقدام در واقع با هدف تحریف تاریخ قدس اشغالی صورت می پذیرد. 

وی گفت: صحن براق بخش جدایی ناپذیر مسجدالاقصی است.

سخنگوی جنبش جهاد اسلامی فلسطین همچنین تأکید کرد: با این تصمیم مقابله می کنیم.

گفتنی است، قرار است «مایک پنس» معاون ترامپ هفته آینده ضمن سفر به سرزمین های اشغالی و دیدار با مقامات صهیونیست، از دیوار براق یا دنبه نیز بازدید به عمل آورد.

کد مطلب 4174802

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