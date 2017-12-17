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۲۶ آذر ۱۳۹۶، ۱۵:۵۸

با حضور مسئولان وزارت بهداشت؛

مراسم تشییع پیکر رئیس مرکز سلامت وزارت بهداشت در اردبیل برگزار شد

مراسم تشییع پیکر رئیس مرکز سلامت وزارت بهداشت در اردبیل برگزار شد

اردبیل – با حضور مسئولان وزارت بهداشت، مراسم تشییع رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، دکتر صادق حضرتی در اردبیل برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر صادق حضرتی مدیرکل سلامت محیط و کار وزارت بهداشت و درمان روز جمعه به دلیل سانحه رانندگی در جاده اردبیل - سرچم دارفانی را وداع گفت.

این حادثه در جاده سرچم به سمت سه‌راهی میانه و زنجان و به دلیل برخورد اتومبیل‌سواری حامل مدیرکل سلامت محیط و کار وزارت بهداشت و درمان با اتوبوس رخ داد که منجر به فوت وی در محل حادثه و مصدوم شدن همسر ایشان شد.

این حادثه و از دست دادن ناگهانی یکی از چهره‌های شاخص علمی استان موجی از تأسف و تأثر مردم اردبیل و به ویژه متولیان بهداشت و درمان را به دنبال داشت.

مراسم تشییع دکتر حضرتی که در سمت معاونت بهداشتی و اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل خدمات علمی، آموزشی و فرهنگی متعددی به مردم ارائه کرده بود ظهر امروز با حضور گسترده مردم اردبیل و مسئولان بهداشت و درمان برگزار شد.

در این مراسم دکتر حریرچی قائم مقام وزیر بهداشت و دکتر رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت حضور یافتند.

کد مطلب 4174803
محمد میرزایی ناطق

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