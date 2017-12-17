به گزارش خبرگزاری مهر، الهام فخاری در همایش «مبارزه با آزار خیابانی از شورای شهر تا کارزارهای اجتماعی» به حق انتخاب سبک زندگی زن شهری و روستایی اشاره کرده و افزود: اگر میزان و کیفیت حق انتخاب سبک زندگی مشخص داشته باشد، میتوان گفت که زنان در شهر چقدر سهم دارند. در حالی که اگر جامعه به طور عمومی یا قانونی حقی برای زن قائل نشود، سهم او از شهر چقدر است؟ زنان در شهر، زندگی و فضاهای شهری (خصوصی یا عمومی) سهامدار هستند، در صورتی که اگر پیشزمینهها فراهم باشد، میتوان از سهم یا حق مدیریت بر شهر صحبت کرد.
فخاری بر اهمیت امنیت در خانه نیز اشاره کرده و افزود: «احتمال دارد فضای خصوصی یک زن (که در خانوادهای مناسب و عالی) هم مورد خشونت قرار گیرد و در فضای خویشاوندی او حس امنیت روحی و قضاوتی وجود نداشته باشد. اما مشکل اینجاست که زنانی که در چنین فضایی قرار میگیرند، بر این تصورند که باید برای نشان دادن قدرتشان روی این گونه مسائل سرپوش بگذارد.»
وی با اشاره به این که بسیاری از فضاهای شهری نه تنها برای زنان بلکه، برای بیشتر مردم نامناسب است، گفت: برداشت من این است که وقتی فضای شهری مردانه تعریف شده، برخی فضاها، مکانها و معابر شهر به طور خاص برای زنان ناامن میشود. حضور مردان به خودشان امنیت میدهد. بنابراین برخی محیطها برای مردان امن است اما در برخی از همین معابر زنان از این امنیت برخوردار نیستند.
وی به حقوق کودکان هم تاکید کرده و تصریح کرد: بعضی مکانها برای کودکان هم امن نیست. مثلا آبخوری، دستشویی و توالت عمومیها کوتاه نیستند و بچه ۵ساله به لحاظ فیزیک بدنش نمیتواند از آن استفاده کند و او را با یک فرد بالغ هم اندازه دیدهاند؟ با این حال تهران در الگوی شهر دوستدار کودک همپیمان است. به نظر میرسد تفاهمنامههای خوبی برقرار شده است و سعی کردند به الگوهای نهادی هم دست پیدا کنند. ولی باید یادمان باشد که وقتی شعاری داده میشود، به منزله کمبود آن است.
رئیس شورای استان تهران با اشاره به شهر دوستدار کودک، دوستدار سالمند و... تصریح کرد: شاید بتوانیم مبحثی به نام شهر دوستدار زنان مطرح کنیم که با پیوستهای فرهنگی، اجتماعی، عمرانی، شهرسازی و ترافیکی برای طرحهای شهری الزامآور شود. مثلا شهرداری موظف است برای مجوز شهرسازی موارد را در جهت حق زنان رعایت کند. هر چند که یکسری پیوستها وجود دارد که همه موارد قانونی به دلیل سیطره قدرت و ثروت انجام نشده است. به عنوان مثال مالها و مجتمعهای تجاری ساخته شده که برای بالا رفتن رمپ برای توانیابان ندارند.
فخاری به ماجرای کافهنادری هم اشاره کرده و گفت: خوشبختانه با همکاری رسانه و برخی اعضای شورای شهر از بروز مشکل برای این میراث ملی پیشگیری شد و لازم است از شرکت شهربان هم تشکر کنیم. شهربانها (که شاید در ذهن برخی آدمهای قلدری هستند که چوب به دست میگیرند و دستفروشان را میزنند) واقعا شهربانی کردند و از شب تا صبح از کافهنادری مراقبت کردند تا از نظر حقوقی به موضوع رسیدگی شود. ایدهای که به نظرم میرسد این است که در وظایف شهربانان حفاظت از سهم حق زنان، کودکان و توانایان تعریف شود، جذب کارکنان این شرکت بازنویسی و دورههای آموزش خدمتی برپایه حقوق شهروندی تدوین شود و پیوستهای جدیدی برای فعالیتشان تعریف کنیم. به عنوان مثال میدانیم که اکثرا در جای مخصوص پارک توانیابان پارک میکنند و به کسی هم پاسخگو نیستند. در صورتی که اگر شهربان آنجا باشد میتواند به خوبی از حق شهروند در شهر مراقبت کند.»
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