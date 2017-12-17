کاهش ضریب دبی آب چاه های کشاورزی بشرویه در سال آینده اعمال می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین امامی ظهر یکشنبه در جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان بشرویه گفت: بحث مسدود شدن مسیر رودخانه ها در بشرویه امری مهم است که بایستی هرچه سریعتر ساماندهی و بازگشایی آن در دستور کار قرار گیرد.

وی افزود: باتوجه به اینکه ساماندهی مسیر رودخانه ها قطعا هزینه سنگینی را در پی خواهد داشت لذا ابتدا رودخانه پایین دست شهرستان جز اولویت های اضطراری ما بوده و با همکاری شهرداری و سایر نهادهای مرتبط آن را بازگشایی خواهیم کرد.

امامی اظهار داشت: برای بازگشایی رودخانه ها برنامه جامعی را تدوین کرده و گام به گام پیش خواهیم رفت.

وی افزود: هزینه های مطالعاتی این طرح توسط آب منطقه ای استان تامین می شود اما برای سایر امور نیازمند همکاری دیگر ادارات نیز هستیم.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان بیان کرد: شهرستان طبس نیز در برنامه نصب کنتورهای هوشمند قرار گرفته و علت تاخیر نصب آن عدم تایید کنتورهای حجمی هوشمند بوده است.

امامی گفت: درحال حاضر درصد حداقل مصرف آب کشاورزی در استان ما کاهش یافته است.

وی اظهار داشت: ضریب دبی آب در بشرویه نیز کاهش یافته اما در تلاش هستیم تا این ضریب به گونه ای اعمال گردد که به تولیدکنندگان بخش کشاورزی آسیبی وارد نشود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی بیان کرد: کاهش ضریب دبی آب قطعا باید در سالهای ۹۷ و ۹۸ در بشرویه اجرایی شود اما درصورت بروز مشکل در ادامه کار تجدید نظر خواهد شد.

امامی گفت: برای مصرف کنندگان بزرگی که از طریق ادارات آب و فاضلاب شهری و روستایی شناسایی شوند نیز چاه حفر می شود تا آب خام مصرف کرده اما به شرط اینکه مباحث استفاده از روش های نوین آبیاری را رعایت کنند.

وی اظهار داشت: برای حفر چاه ذخیره در ارسک نیز موافق هستیم اما هزینه های جانبی بالایی را به دنبال دارد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی بیان کرد: خرید چاه نیز به دلیل کمبود اعتبارات روند آن به کندی انجام می شود.

امامی گفت: کاهش ضرایب دبی آب برای چاه های کشاورزی بشرویه۳۳.۷ در نظر گرفته شده که برای سال اول تنها ۱۵ درصد اعمال خواهد شد.

وی افزود: این اقدام کمک موثری به کشاورزان کرده تا هرچه سریعتر به سمت اصلاح خاک و استفاده از آبیاری های نوین بروند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی بیان کرد: درصورتی که افزایش بارندگی را در این شهرستان داشته باشیم موضوع کاهش ضریب دبی آب نیز اعمال نخواهد شد.