ثبت نام منتقمی و علیپور برای ریاست فدراسیون بسکتبال

به گزارش خبرگزاری مهر ، بهروز منتقمی مدیر منابع انسانی وزارت ورزش و جوانان با حضور در محل فدراسیون بسکتبال به طور رسمی در انتخابات فدراسیون بسکتبال ثبت نام کرد.

از سوابق قبلی منتقمی می توان به مدیر کل تربیت بدنی استانهای اصفهان، مرکزی، البرز و مازندران، مدیر هماهنگی امور استانها ی وزارت ورزش و جوانان و سرپرستی باشگاه پرسپولیس اشاره کرد.

همچنین محمد علیپور رییس فدراسیون انجمن های ورزشی امروز در محل فدراسیون بسکتبال حاضر شد و برای حضور در انتخابات ریاست این فدراسیون ثبت نام کرد. از سوابق قبلی علیپور می توان به عضو هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک و مدیر کل دفتر معاونت رییس جمهور اشاره کرد.