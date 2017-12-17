  1. ورزش
  2. توپ و تور
۲۶ آذر ۱۳۹۶، ۱۵:۴۱

ثبت نام منتقمی و علیپور برای ریاست فدراسیون بسکتبال

ثبت نام منتقمی و علیپور برای ریاست فدراسیون بسکتبال

بهروز منتقمی و محمد علیپور ظهر امروز برای انتخابات ریاست فدراسیون ثبت نام کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر ، بهروز منتقمی مدیر منابع انسانی وزارت ورزش و جوانان با حضور در محل فدراسیون بسکتبال به طور رسمی در انتخابات فدراسیون بسکتبال ثبت نام کرد.

از سوابق قبلی منتقمی می توان به مدیر کل تربیت بدنی استانهای اصفهان، مرکزی، البرز و مازندران، مدیر هماهنگی امور استانها ی وزارت ورزش و جوانان و سرپرستی باشگاه پرسپولیس اشاره کرد.

همچنین  محمد علیپور رییس فدراسیون انجمن های ورزشی امروز در محل فدراسیون بسکتبال حاضر شد و برای حضور در انتخابات ریاست این فدراسیون ثبت نام کرد. از سوابق قبلی علیپور می توان به عضو هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک و مدیر کل دفتر معاونت رییس جمهور اشاره کرد.

کد مطلب 4174813
مهدی مرتضویان

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها