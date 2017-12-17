بازگشایی ٢ مرز پرویزخان و تمرچین ظرف یکی دو روز آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ظهر امروز پس از نشست مشترک با هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با حضور در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امروز جلسه بسیار خوبی با اعضای اتاق بازرگانی کشور داشتیم، در جلسه امروز درمورد دو مسئله اقتصادی، مالی و بانکی و مسائل مربوط به حوزه وزارت کشور مورد بحث قرار گرفت.

وی در ادامه افزود: همچنین درباره عملکرد استانداران و نحوه تصمیمات و اقدامات آنها در حوزه اقتصادی و مسائل مربوط به مرز و نحوه واردات و صادرات در مرزها بحث و تبادل نظر شد.

وزیر کشور تصریح کرد: درباره آنچه که مربوط به حوزه وزارت کشور می‌شود، قرار شد دوستان در اتاق در خصوص مباحث خود جمع بندی و تقسیم بندی مناسبی داشته باشند و مواردی که مورد نظرشان است را در جلسه مشترک با کارگروه ویژه مرز که مسئولیت آن با بنده است مطرح شود تا در آنجا با دعوت از همه دستگاه‌های مربوطه تصمیمات لازم را بگیریم.

رحمانی فضلی در پاسخ به این سوال که در خصوص بازگشایی ٢ مرز تمرچین و پرویزخان چه تصمیماتی اتخاذ شده است، گفت: در خصوص بسته بودن دو مرز کشور که با توجه به تحولاتی که در منطقه اقلیم کردستان صورت گرفته بود، تصمیم گرفته شد ظرف یکی دو روز آینده این دو مرز باز شود.