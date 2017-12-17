آداب و سنن ایرانی برای نسل جوان تشریح و تبیین شود

به گزارش خبرنگار مهر، میرجلال‌الدین کزازی روز یکشنبه در مراسمی که به منظور بزرگداشت وی در روستای کزاز از توابع شهرستان شازند برگزار شد، اظهار داشت: کشور ایران از فرهنگ، تمدن و آداب و رسوم غنی و ارزشمندی برخوردار است که باید تلاش کنیم شناسانده و ترویج شود.

پژوهشگر و چهره ماندگار کشور در حوزه ادبیات فارسی افزود: کشور ایران در جای جای خود از ویژگی ها و آداب و سنن منحصر به فرد و جذابی برخوردار است که همگان را به سوی خود جلب می کند.

کزازی بیان کرد: در کتاب هایی که تاکنون تالیف کرده ام، همواره سعی داشتم ویژگی های ارزشمند کشورمان را به اطلاع مخاطبان برسانم و گامی در مسیر شناساندن این مرز و بوم بردارم.

پژوهشگر و چهره ماندگار کشور در حوزه ادبیات فارسی خاطرنشان ساخت: ازسوی دیگر بایستی نسل جوان امروز نسبت به این آداب و فرهنگ غنی آگاهی داشته باشند و در حقیقت شناخت آنها از ایران و تاریخ و فرهنگ آن گسترش یابد.

وی ادامه داد: در راستای تحقق این مهم یکی از اقدامات تاثیرگذار، برگزاری جشنواره ها و آئین هایی با هدف معرفی آداب و سنن این دیار است تا نسل جوان و نخبه جامعه دلبستگی بیشتری به کشور و وطن خود پیدا کنند و زمینه برای بالندگی بیشتر فرهنگ فراهم شود.

۳۰۰ مقاله علمی پژوهشی حاصل نیم قرن همت میرجلال الدین کزازی

در این مراسم همچنین، علی اکبر کمالی نهاد، رئیس اتحادیه انجمن های دبیران ادبیات کشور اظهار داشت: تاکنون بیش از ۳۰۰ مقاله علمی پژوهشی از استاد میرجلال الدین کزازی در محافل مختلف علمی کشور ارایه شده که این مهم به سبب نیم قرن تلاش در حوزه علم و ادبیات به دست آمده است.

وی افزود: علاوه بر مقاله های علمی در حوزه ادبیات و شاهنامه پژوهی، با توجه به تسلط دکتر کزازی به زبان های به فرانسه، انگلیسی، آلمانی و اسپانیایی، وی در حوزه ترجمه نیز آثار ارزشمند از خود برجای گذاشته است که این میزان تلاش علمی جای تقدیر فراوان دارد.

گفتنی است میرجلال‌الدین کزازی، زاده ۲۸ دی ۱۳۲۷ در کرمانشاه، استاد دانشگاه، نویسنده، مترجم، شاهنامه‌پژوه و پژوهشگر برجسته ایرانی در زبان و ادبیات فارسی است که نام وی به عنوان چهره‌ ماندگار به ثبت رسیده و هم اکنون عضو هیات امنای بنیاد فردوسی است.