به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی نوید دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در آستانه برگزاری پانزدهمین جشنواره کتاب های آموزشی و تربیتی رشد، با اشاره به اینکه ماموریت‌های مدرسه و کتاب‌های درسی باید مورد بازنگری قرار گیرد، اظهار کرد: اگر بپذیریم که اطلاعات و کسب شایستگی‌ها، لازمه زندگی است و مهارت ها صرفا از طریق مدرسه و کتاب‌های درسی در اختیار دانش آموزان قرار نمی‌گیرد، باید قبول کنیم که فرزندان ما در یک محیط یادگیری متنوع و متکثر زندگی می‌کنند که بخشی از اطلاعات از سوی مدرسه و نظام آموزشی و برخی نیز توسط نهادها به بچه‌ها داده می‌شود.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش بیان کرد: آموزش و پرورش موفق، نظامی نیست که صرفا انتقال دهنده اطلاعات باشد بلکه نظامی است که به عنوان مدیریت این مجموعه اطلاعات، باید توان مدیریت محیط‌ های متنوع و متکثر اطلاعاتی را داشته باشد و بتواند مجموع این اطلاعات را هم آهنگ، بسامان و همسو کند تا به اهداف خود برسد.

نوید با تاکید بر این که نشر کتاب‌های کمک آموزشی، در قالب کتاب‌های الکترونیکی می‌تواند یک فرصت جدید برای آموزش و پرورش باشد، ادامه داد: کتاب‌های درسی ظرفیت محدودی دارند و نمی‌توانند به همه نیازهای دانش آموزان با تفاوت‌ها و تنوع‌هایی که بین دانش‌آموزان از نظر هوشی، فرهنگی و شخصیتی وجود دارد، پاسخ دهند، لذا باید این توان در مدیر، معلم و نظام آموزشی ما وجود داشته باشد تا بخشی از اطلاعات و شایستگی‌ها را خود در اختیار بچه‌ها قرار دهد و بخشی را نیز از ظرفیت بیرون نظام رسمی و عمومی استفاده کنند.

وی گفت: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی در زمینه استاندارد سازی‌ کتاب های آموزشی اقدامات خوبی انجام داده‌ که شایسته قدردانی است، اما سرعت تحولات نامحدود است.

نوید اضافه کرد: صدا و سیما به دلایل مختلف از جمله تامین منابع مالی برای فعالیت‌های خود، از این بازار آشفته استفاده می‌کند و با تبلیغ کتاب‌ها و موسسه‌های غیر استاندارد آموزشی که گاه فعالیت ‌آنها با استانداردهای آموزشی و تربیتی نه تنها همخوانی ندارد بلکه فاصله فراوانی دارد، زمینه آسیب‌پذیری روند تعلیم و تربیت نسل جوان را فراهم می‌سازد.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش اظهار کرد: در سند تحول بنیادین، بر ضرورت این همکاری و همسویی تاکید شده است که امیدواریم متولیان صدا و سیما به آن توجه عملی کرده و آن را رعایت کنند.

پانزدهمین جشنواره کتاب های آموزشی و تربیتی رشد با هدف معرفی کتاب‌های الگو برای ناشران، تجلیل از مؤلفان و ناشران کتاب‌های خوب و ترویج خواندن به شکل غیر مستقیم، تدارک یافته است و مراسم اختتامیه آن، یازدهم دی ماه در مدرسه دارالفنون برگزار می شود.