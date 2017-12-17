دانشگاههای ما در علوم انسانی در دنیا جایگاهی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ولایتی در همایش معاونان پژوهشی دانشگاه آزاد گفت: حوزه های علمیه کشور در زمینه علوم انسانی فعالیت زیادی کرده اند اما دانشگاههای ما در این حوزه جایگاهی ندارند.

وی گفت: ما تا کی باید حرف های داروین را بزنیم. با توجه به اینکه خودمان منابع بسیار عظیمی داریم و باید از آنها استفاده کنیم.

رئیس هیئت موسس و هیئت امنای دانشگاه آزا افزود: علم و فرهنگ به موازات یکدیگر باید در این دانشگاه پیشرفت کنند که ما در این زمینه بسیار عقب هستیم.

ولایتی با بیان اینکه از سوی دشمنان القائاتی در خصوص خشکسالی کشور مطرح می شود، تاکید کرد: این القائات دروغ است.

وی اضافه کرد: در طول سال حدود ۴۰۰ میلیارد متر مکعب نزولات آسمانی داریم که ۲۵ درصد آن مصرف بهینه می شود.

رئیس هیئت موسس و هیئت امنای دانشگاه آزاد عنوان کرد: ما در کشوری گرم و خشک هستیم اما اینکه نمی توانیم از این نزولات استفاده کنیم به دلیل بی عرضگی ما است.

ولایتی افزود: می گویند جنگ آینده در خصوص آب است.

رئیس هیئت موسس و هیئت امنای دانشگاه آزاد خاطرنشان کرد: اینکه برخی ها در کشور نادانسته حرف های غربی ها را در خصوص خشکسالی را مطرح می کنند صحیح نیست و برخی در داخل کشور در این زمینه سیاه نمایی می کنند.

وی اظهار داشت: دانشگاه آزاد باید پاسخی برای این سیاه نمایی ها و نجات آب و هدر رفتن آب پیدا کند.

ولایتی در خصوص دریاچه ارومیه نیز گفت: این دریاچه قابل احیا است و اینطور نیست که از بین برود.

رئیس هیئت موسس و هیئت امنای دانشگاه آزاد با بیان اینکه پژوهش ها در کشور باید مسئله محور باشد، گفت: باید در دانشگاه آزاد سیستم الکترونیکی دریافت پیشنهادات پژوهشی ایجاد شود تا بتوانیم متناسب با شرایط اقلیمی و جامعه خود موضوعات را ارائه و بررسی کنیم.

وی به موضوع مصولات تراریخته اشاره کرد و ادامه داد: حتما سراغ این حوزه نمی رویم. نباید کاری کنیم که امکاناتی که در کشور داریم را از دست بدهیم.

رئیس هیئت موسس و هیئت امنای دانشگاه آزاد با اشاره به تنوع گیاهی در کشور ایران افزود: نباید بذری را بیاوریم که پس از تبدیل بذر به محصول نتوانیم مجدد از آن به عنوان بذر استفاده کنیم.

وی افزود: اغلب افرادی که صاحب نظر هستند موضوع محصولات تراریخته را خلاف مصالح ملی می دانند. این در حالی است که در اروپا قیمت محصولات ارگانیک چند برابر دیگر محصولات است.

ولایتی تصریح کرد: در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کردیم که باید در گندم باید به خودکفایی برسیم چرا که اگر روزی حکومتی مانند آمریکا که نه شرم دارد و نه غیرت سعی کند مخالفان را تحریک کند و تحریم علیه ایران ایجاد کند بتوانیم در غذا خودکفا باشیم.

وی گفت: بنا بر این در دانشگاه آزاد باید در زمینه کشاورزی و مصرف بهینه آب فعالیت تحقیقاتی انجام شود.

رئیس هیئت موسس و هیئت امنای دانشگاه آزاد تاکید کرد: سالهاست که داریم پژو تولید می کنیم اما از فرانسوی ها بعید است که به ما چیزی بدهند تا ما بتوانیم در این حوزه خودکفا شویم.

ولایتی ادامه داد: در حوزه تجهیزات پزشکی نیز باید به خودکفایی برسیم چرا که بسیاری از کمپانی های خارجی که در کشور هستند کارشان این است که نگذارند ما به خودکفایی برسیم.

وی اظهار داشت: برخی ها می گویند آموزش بر پژوهش غلبه کرده است که این موضوع درست نیست و هر چیزی باید جای خود را داشته باشد.

رئیس هیئت موسس و هیئت امنای دانشگاه آزاد اضافه کرد: برخی ها می گویند آی اس آی نباید باشد اما نباید گول این حرف ها را بخوریم چرا که هر چقدر بخواهند بر علیه ما کار کنند اما مجبورند علم ما را منتشر کنند.

ولایتی تاکید کرد: هیچ چیز نباید جای دیگری را بگیرد. زمانی در شورای عالی انقلاب فرهنگی می گویند آی اس آی نباید و باید مقالات در مجلات خودمان منتشر شود. نمی شود که خودمان بنویسیم و بعد خودمان تعریف کنیم. نباید به این حرف ها گوش دهیم.