احتمال جاری شدن روان آب در سیستان وبلوچستان

علی ملاشاهی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس تحلیل آخرین داده ها و نقشه های هواشناسی در حال حاضر آسمان استان اکثر نقاط سیستان و بلوچستان نیمه ابری تا ابری است.

وی افزود: با تقویت جریانات مرطوب جنوبی تا صبح روز سه شنبه سامانه بارشی باعث بارش های پراکنده، گاهی رعد و برق و تند باد موقتی در سطح استان سیستان و بلوچستان می شود.

کارشناس هواشناسی سیستان و بلوچستان خاطر نشان کرد: امروز تمرکز بارش ها عمدتا در مرز غربی، نواحی غربی سواحل، جنوب غرب و ارتفاعات نواحی مرکزی استان است و احتمال جاری شدن موقت روان آب در برخی از این مناطق وجود دارد.

وی ادامه داد: از فردا با حرکت این سامانه به سمت شرق بارش ها عمدتا در سواحل، ارتفاعات مرکزی و نواحی شرقی دریای عمان رخ خواهد داد.

ملاشاخی گفت: با توجه به اینکه وقوع عمده بارش ها در نقاط هم مرز با استان هرمزگان است، طغیان رودخانه های محلی در این مناطق دور از انتظار نیست.

وی با اشاره به اینکه دریای عمان تا فردا مواج است، تصریح کرد: در ۲۴ ساعت گذشته زابل، زاهدان و زهک با صفر درجه سانتیگراد و زرآباد با ۲۶ درجه سانتیگراد بالای صفر به ترتیب سردترین و گرمترین شهرهای استان بودند.