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۲۶ آذر ۱۳۹۶، ۱۵:۵۰

اولین جلسه تاسیس دفتر دستیاری در سازمان نظام پزشکی برگزار شد

اولین جلسه تاسیس دفتر دستیاری در سازمان نظام پزشکی برگزار شد

معاون آموزشی و پژوهشی سازمان نظام پزشکی با اشاره به اینکه یکی از گروه های مهم و تاثیر گذار جامعه پزشکی دستیاران هستند، گفت: نیازمند تاسیس دفتری به منظور رفع مشکلات گروه دستیاران بودیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا سلیمی با اشاره به اینکه دستیاران جامعه بزرگی را در سیستم نظام پزشکی تشکیل می دهند، افزود: به مطالبات این قشر کمتر بها داده شده و با چالش هایی روبرو هستند که اگر به آنها توجه شود تضمینی برای آینده بهتر و کیفیت بالاتر خدمات در نظام سلامت است.

وی ادامه داد: روز گذشته اولین جلسه تاسیس دفتر دستیاری با حضور دستیاران علاقه مند و داوطلب و نمایندگان دستیاران برخی از دانشگاه ها در سالن اجتماعات نظام پزشکی برگزار و خواسته ها و نظرات این قشر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

معاون آموزشی و پژوهشی سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه سالیان متمادی دغدغه تشکیل یک دفتر ویژه دستیاران در سازمان نظام پزشکی وجود داشت، تصریح کرد: در دور کاری جدید این دفتر رسما در ساختار کاری سازمان نظام پزشکی قرار گرفت و فراخوان تشکیل اولین جلسه ویژه دستیاران داده شد تا دست اندرکاران با حضور خود در این جلسه به بحث و تبادل نظر در خصوص چگونگی راه اندازی دفتر دستیاری بپردازند.

سلیمی خاطرنشان کرد : معاونت آموزشی سازمان نظام پزشکی قصد دارد با بسترسازی و حمایتهای لازم زمینه اداره این دفتر توسط خود دستیاران را فراهم نماید.

کد مطلب 4174827
حبیب احسنی پور

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