بحران آب به «تیمورآباد» رسید/ قطعی ۶ روزه آب روستا

خبرگزاری مهر - گروه استانها: قطعی آب آشامیدنی بر اساس گزارشهای متعدد از مناطق مختلف و روستاهای شهرستان پلدختر به تراژدی همیشگی تبدیلشده و یکی از مشکلات اساسی این روستاها به شمار میرود و این مشکل نیاز به توجه مسئولان و اقدامی جدی دارد.
قطعی شش روزه آب آشامیدنی روستای «تیمورآباد» پلدختر اهالی را با مشکلات عدیدهای مواجه کرده و خبرنگار مهر برای مطلع شدن از کم و کیف موضوع به میان آنها رفت و موضوع را از زبان اهالی روستا شنید.
قطعی همیشگی آب روستا مردم را کلافه کرد
یکی از اهالی روستای «تیمورآباد» گفت: مشکل آب آشامیدنی و قطعی آن برای اهالی این روستا همیشگی بوده و از چند سال پیش وجود دارد تنها فرقش این است که آب در فصل تابستان قطع و در زمستان فشار آن بسیار ضعیف است.
نبیالله جافری افزود: قطعی و کمبود آب آشامیدنی در فصول تابستان و زمستان مشکلات خاصی بهویژه ازنظر مسائل بهداشتی و نظافت برای اهالی به دنبال دارد و هنگامیکه آب وصل میشود چون فشار آن پایین است آبگرمکن روشن نمیشود و مردم مجبور میشوند همچون زمانهای قدیم با روی آتش قرار دادن دیگ آب استحمام کنند.
یکی دیگر از اهالی روستای تیمورآباد گفت: ما باید هرلحظه منتظر قطعی دور از انتظار و غیرمترقبه آب آشامیدنی باشیم و این مسئله موجب بروز مشکلات و مسائل روانی و جسمی شده است.
شهناز عرب افزود: آبی که برای روستای «تیمورآباد» میآید قبل از اینکه به این روستا برسد به مصرف حدود سه روستای دیگر «مورانی»، «کیانآباد» و «پران پرویز» میرسد به همین دلیل دیگر جوابگوی اهالی «تیمورآباد» نیست.
وی از مسئولان خواست قبل از آنکه بین اهالی دو روستای «کیانآباد» و «تیمورآباد» سر این موضوع اختلاف و مشکلاتی پیش آید به آن رسیدگی و راهحلی اساسی و اصولی برای رفع قطعی آب و حل مشکل بیندیشند.
اهالی روستا: پیگیریهای ما با مسئولان نتیجهای نداشته است
دهیار روستای تیمورآباد پلدختر در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آب آشامیدنی این روستا از چاههای آب واقع در روستای «گل گل» تأمین میشود که پس از رسیدن به «تیمورآباد»، روستاهای «مورانی»، «پران پرویز» و «کیانآباد» از آن استفاده میکنند.
مظفر لطفی پور افزود: لوله انشعاب روستای «تیمورآباد» پس از انتقال به این روستا به سمت روستای «کیانآباد» رفته و پس از پیمودن حدود دو کیلومتر به روستای ما میرسد.
وی گفت: بنابراین اهالی این روستا برای انجام کارهای روزمره خود باید منتظر بمانند تا اهالی روستای «کیانآباد» بهاندازه کافی آب در تانکرهای خود ذخیره کرده و به سایر مصارف خود مانند نظافت و استحمام نیز برسند و سپس آب با فشار پایین به «تیمورآباد» میرسد.
دهیار روستای «تیمورآباد» پلدخترگفت: باوجوداینکه این لوله انشعاب تنها پاسخگوی ۵۰ خانوار است اما اهالی روستای «کیانآباد» از آن ۷۰ انشعاب گرفتهاند.
وی افزود: اهالی «کیانآباد» از آب آشامیدنی برای مصرف دامهای سنگین و گوسفندان خود نیز استفاده میکنند که بااینوجود دیگر آبی برای روستای پاییندست یعنی «تیمورآباد» باقی نمیماند.
لطفی پور خاطرنشان کرد: بارها مشکل را به بخشداری مرکزی و نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در میان گذاشته و بخشدار مشکل را به شرکت آبفار پلدختر مکاتبه کرده است.
دهیار روستای «تیمورآباد» گفت: اهالی روستا نیز بارها و بهصورت های مختلف با این شرکت از طریق تماس تلفنی خواستار رسیدگی به این مشکل شدند اما متأسفانه هیچکدام از آنها تاکنون در این رابطه اقدام عملی انجام ندادهاند.
مدیر شرکت آب و فاضلاب روستایی شهرستان پلدختر گفت: روستای «تیمورآباد» با بیش از ۲۰ خانوار و بالای ۱۰۰ نفر جمعیت لوله انتقال آب آشامیدنی آنها مسدود شده است.
مرتضی کائیدی افزود: نیروهای این شرکت برای رفع مشکل به محل اعزام شدند و تلاش برای وصل آب تا چند ساعت دیگر ادامه خواهد داشت.
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