دست رد فرزند علی عبدالله صالح بر سینه عربستان و امارات

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه «مأرب پرس» با انتشار مطلبی به نقل از منابع آگاه و موثق اعلام کرد که احمد، فرزند علی عبدالله صالح دست رد به سینه اماراتی ها و سعودی ها زده است.

بر اساس این گزارش، این پایگاه آورده است: احمد، فرزند علی عبدالله صالح، شوک بزرگی به عربستان، امارات و ائتلاف سعودی علیه یمن وارد کرده است.

این پایگاه تأکید کرده است: «احمد» فرزند علی عبدالله صالح درخواست سعودی ها و اماراتی ها از وی برای عهده‌داری رهبری سیاسی و نظامی «کنگره ملی» در مرحله کنونی را رد کرده است.

در ادامه مطلب این پایگاه عرب زبان آمده است: فرزند علی عبدالله صالح ضمن تشکر از حسن اعتماد و اطمینان سعودیها و اماراتی ها به وی، اعلام کرده که در برهه کنونی نمی تواند رهبری سیاسی و نظامی کنگره ملی را به دست بگیرد.

این در حالی است که سعودی ها به فرزند صالح وعده داده بودند که امکانات فراوان و مبالغ هنگفتی را جهت عهده داری رهبری کنگره ملی در یمن به وی اعطاء خواهند کرد. با این حال، احمد تمامی پیشنهادات را رد کرد.

مأرب پرس همچنین تأکید کرده است: فرزند صالح برای نقش آفرینی در مرحله کنونی تحولات یمن با مشکلاتی مواجه است که در صورت عدم حل آنها نمی تواند به درخواست ائتلاف عربی جامه عمل بپوشاند.