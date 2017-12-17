جایگاهی که خداوند برای مدیران وقضات قرار داده رعایت حرمت مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین مزارعی ظهر یکشنبه در نشست فصلی رؤسای حوزه های قضایی استان افزود: در دستگاه قضایی نباید کسی سرگردان شود و مردم از نخبگانی که در منصب قضا قرار دارند توقع دارند که کرامتشان حفظ شود.

وی با بیان اینکه با توجه به فرمایش امام صادق (ع) وظیفه ماست که ضمن گرامی داشتن این جایگاه در حل مشکلات مردم تلاش کنیم، اظهار داشت: برخوردهای خشن در دستگاه قضایی جایی ندارد و مدیران و نخبگان دستگاه قضایی باید زیردستان را به امر خودسازی و حفظ حریم و حرمت مردم توصیه کنند.

مزارعی تصریح کرد: برخی اوقات در پرونده ای با توجه به اقتضا آن پرونده، باید نرم برخورد شود لذا توجه به اظهارات مراجعان نیز وظیفه همه کارکنان دستگاه قضایی است.

رئیس کل دادگستری استان تاکید کرد: پرونده های مردم اسناد محرمانه ای هستند که در دستگاه قضایی در راستای احقاق حق تشکیل می شود و باید در اجابت درخواست مردم با خوش رویی برخورد شود.

مزارعی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به حادثه سرقت و قتل طلافروشان در شهرستان گچساران اظهار داشت: دستگاه قضایی پیشتازترین و جلودارترین دستگاه در ایجاد امنیت است.

وی افزود: نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و سربازان گمنان امام زمان نیز در ایجاد امنیت همراه و همکار دستگاه قضایی هستند.

مزارعی با بیان اینکه تعامل مطلوبی میان دستگاه قضایی و نهادها و سازمانهای نظامی و امنیتی وجود دارد، گفت: کسانی که امنیت مردم و آرامش جامعه را مخدوش کنند، نمی توانند از چنگال عدالت فرار کنند.

رئیس کل دادگستری استان تاکید کرد: پرونده سارقان طلافروشی گچساران در کوتاهترین زمان ممکن رسیدگی، رأی آن صادر و حکم در ملاء عام و در محل وقوع حادثه اجرا می شود.