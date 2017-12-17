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۲۶ آذر ۱۳۹۶، ۱۶:۰۶

رییس پلیس پایتخت مطرح کرد:

مدرن سازی پلیس پایتخت از طریق توانمند سازی علمی

مدرن سازی پلیس پایتخت از طریق توانمند سازی علمی

رییس پلیس پایتخت از ضرورت مدرن سازی پلیس پایتخت از طریق توانمند سازی علمی سخن گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پلیس پایتخت، سردار رحیمی در این گردهمایی فعالیت های پژوهشی در سطح مجموعه فرماندهی پلیس تهران را امری مهم برشمرد و گفت: فلسفه وجودی فعالیت های دفتر تحقیقات کاربردی پلیس پایتخت بهبود کیفیت ماموریت های پلیس است.

این مقام ارشد انتظامی با اشاره به این که پلیس باید مدرن و به روز باشد، گفت: با کارآمدی، پژوهش و توانمندسازی علمی می توان پلیس پایتخت را به یک پلیس مدرن و امروزی بدل ساخت.

وی تصریح کرد: مسایل امروز در جهان، نیاز به استفاده از فنون و روش های علمی دارد و ما در صورتی موفق عمل خواهیم کرد که علم و تکنولوژی جدید را با تجربه عملی کارکنان پیشکسوت و بازنشسته پلیس تلفیق کنیم.

سردار رحیمی با عنوان این مطلب که پلیس به دنبال تخصصی سازی و پیشرفت علمی است، گفت: ما به دنبال مطالعاتی هستیم که در کار پلیس اثربخش باشد و چالش ها و کاستی ها را شناسایی نماید تا ویژگی های یک پلیس کارآمد را مشخص کند.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ، بیان داشت: دفتر تحقیقات کاربردی مجموعه ای پژوهشی و تحقیقاتی است که باید با انجام تحقیقات کیفی به نیروهای تحت امر فرماندهان کمک کند تا بهتر از گذشته فعالیت خود را انجام دهند و به انجام وظیفه بپردازند.

وی فلسفه وجودی دفتر تحقیقات کاربردی را، بهبود کیفیت ماموریت های پلیس پایتخت برشمرد و افزود: اقدامات، پژوهش ها و فعالیت های این دفتر باید کاربردی باشد چرا که نگاه فرماندهان کاربردی است، نه سمبولیک.

سردار رحیمی، با اشاره به موفقیت طرح های رعد، در پیشگیری از وقوع جرم و کاهش سرقت، اظهار داشت: باید تلاش بیشتری در زمینه مساله شناسی و حل مساله صورت پذیرد و در این میان دفتر تحقیقات کاربردی فاتب باید بیش از گذشته نگاهی علمی – پژوهشی داشته باشد و راهکارهای جدید در خصوص طرح های انتظامی به فرمانده بدهد.

رئیس پلیس پایتخت در پایان با تاکید بر استفاده از تجریبات بازنشستگان نیروی انتظامی و اندیشمندان برون سازمانی و درون سازمانی، گفت: اندیشمندان علمی خوبی در بدنه نیروی انتظامی مشغول به کار هستند که باید شناسایی و به همکاری دعوت و از ظرفیت و توانمندی آنها استفاده شود.

کد مطلب 4174847

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