به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به استان مازندران، دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور عصر امروز در ادامه سفر به استان مازندران درجمع مردم جویبار گفت : ملت ما فرهنگ بسیجی و شهادت طلبی دارد و مطمئنا با این فرهنگ هیچ گاه طعم شکست را نخواهد چشید.

رئیس جمهور با بیان اینکه انسان وقتی نام جویبار را می شنود به یاد بهشت می افتد، گفت: یکی از کارها باید تلاش گسترده و شبانه روزی برای ایجاد اشتغال و رفع بیکاری جوانان باشد که دراین زمینه دولت با توزیع تسهیلات و منابع ارزان قیمت برای بنگاههای اقتصادی راهی را برای مبارزه با بیکاری انتخاب کرده است.

وی افزود: سهم جوانان جویباری از این تسهیلات در سال جاری 15 میلیارد تومان است که مسئولان استان باید تلاش کنند این بودجه به سرعت و بدون پیچ و خم های اداری در اختیار جوانان قرار گیرد.

رئیس قوه مجریه در خاتمه از مطالعه و اجرای طرح زه کشی مزارع، تسریع دراجرای شبکه آبرسانی سد البرز، احداث پایانه صادراتی گل وگیاه و ساخت دو مجموعه ورزشی مجهز برای دختران و پسران در شهرستان جویبار خبر داد.

رئیس جمهور تا ساعاتی دیگر در جمع خانواده های جانبازان، شهدا و ایثارگران سخنرانی خواهد کرد.