اجرای طرح خانواده مطهر در هرمزگان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از استانداری هرمزگان، زهرا یعقوب نژاد از برگزاری چندین نشست طرح خانواده مطهر در استان هرمزگان خبر داد و اظهار داشت: با همکاری ستاد اقامه نماز استان و امور بانوان و خانواده فرمانداری شهرستان ها این نشست‌ها در یک هفته به طور متوالی و با حضور بانوان شاغل و خانه دار در شهرستان های هرمزگان برگزارمی شود.

وی هدف ازبرگزاری این دوره های آموزشی را توجه به نقش نماز در کاهش آسیب‌های اجتماعی و مهارت‌های زندگی اعلام کرد و افزود: طرح آموزش خانواده مطهر با سرفصل های روابط زوجین، تربیت فرزند و سبک زندگی اسلامی اجرا می شود.

مدیرکل اموربانوان و خانواده استانداری هرمزگان تصریح کرد: توجه به جایگاه نماز و همچنین عبادت و بندگی با بهره گیری از آیات قرآن کریم از دیگر اهداف اجرای طرح خانواده مطهر در عرصه نماز است.

یعقوب نژاد بیان داشت: شهرستان های معین برای برگزاری این طرح در هرمزگان بندرعباس، ‌میناب، رودان، بندرلنگه و بندرخمیر هستند.