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۲۶ آذر ۱۳۹۶، ۱۶:۱۴

مدیرکل اموربانوان و خانواده استانداری هرمزگان:

اجرای طرح خانواده مطهر در هرمزگان آغاز شد

اجرای طرح خانواده مطهر در هرمزگان آغاز شد

بندرعباس - مدیرکل اموربانوان و خانواده استانداری هرمزگان از آغاز اجرای طرح خانواده مطهر ویژه خانواده ها و به خصوص زنان و دختران در استان هرمزگان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از استانداری هرمزگان، زهرا یعقوب نژاد از برگزاری چندین نشست طرح خانواده مطهر در استان هرمزگان خبر داد و اظهار داشت: با همکاری ستاد اقامه نماز استان و امور بانوان و خانواده فرمانداری شهرستان ها این نشست‌ها در یک هفته به طور متوالی و با حضور بانوان شاغل و خانه دار در شهرستان های هرمزگان برگزارمی شود.

وی هدف ازبرگزاری این دوره های آموزشی را توجه به نقش نماز در کاهش آسیب‌های اجتماعی و مهارت‌های زندگی اعلام کرد و افزود: طرح آموزش  خانواده مطهر با سرفصل های روابط زوجین، تربیت فرزند و سبک زندگی اسلامی اجرا می شود.

مدیرکل اموربانوان و خانواده استانداری هرمزگان تصریح کرد: توجه به جایگاه نماز و همچنین عبادت و بندگی با بهره گیری از آیات قرآن کریم از دیگر اهداف اجرای طرح خانواده مطهر در عرصه نماز است.

یعقوب نژاد بیان داشت: شهرستان های معین برای برگزاری این طرح در هرمزگان بندرعباس، ‌میناب، رودان، بندرلنگه و بندرخمیر هستند.

کد مطلب 4174850

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