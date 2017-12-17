کاهش۲۰ میلیون متر مکعبی مصرف آب در بشرویه

به گزارش خبرنگار مهر، سیدهادی رحیمی ظهریکشنبه در جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان بشرویه گفت: از سال ۹۱ و ۹۲ کار نصب کنتورهای هوشمند در شهرستان بشرویه انجام شد.

وی افزود: در طول این سالها با فرهنگ سازی در بین کشاورزان اقدامات خوبی در بحث مدیریت منابع آب بشرویه صورت گرفت.

رحیمی اظهار داشت: درحال حاضر شرایط در بشرویه به گونه ای ست که حتی یک مورد تخلف در چاه های آب بشرویه و یا قطع کنتورهوشمند را نداریم.

وی با اشاره به بحث کاهش ضریب دبی چاه های آب کشاورزی گفت: تعدیل ضریب دبی چاه های آب کشاورزی در بشرویه ناگهانی نبوده و باشیبی ملایم اعمال خواهد شد.

رئیس اداره آب منطقه ای فردوس و بشرویه بیان کرد: منابع آب سطحی بشرویه، رقه و ارسک برروی مخروط افکنه قرار دارد.

رحیمی گفت: در صورت ترسالی با توجه به اینکه ضریب روان آب در بشرویه بسیار بالاست در عرض ده دقیقه روان آب در کل شهر جاری شده و خسارات جبران ناپذیری را وارد خواهد کرد.

وی بیان کرد: درشهرستان بشرویه صدها کیلومتر رودخانه وجود دارد که اکثرا مسدود شده و بازگشایی آن از توان آب منطقه ای خارج است لذا باید همه ادارات و نهادها برای بازگشایی این مسیر کمک کنند.

رئیس اداره آب منطقه ای فردوس و بشرویه اظهار داشت: کشاورزان در خصوص رفع تصرف در مسیر رودخانه ها قطعا مقاومت نشان داده اما با توجه به اینکه این امر بسیار ضروری ست باید هرچه سریعتر انجام شود.

رحیمی همچنین از حمایت های جهاد کشاورزی در خصوص بحث مدیریت منابع آب قدردانی کرد.

رئیس اداره آب منطقه ای فردوس و بشرویه بیان کرد: بحث آب شرب بشرویه بسیار مهم است لذا ادارات آب وفاضلاب شهری و روستایی بایستی از واگذاری انشعابات غیرمجاز بپرهیزند.

وی با بیان اینکه کیفیت آب بشرویه در کل استان نمونه است و محل تامین آن نیز چاه های آهکی است، گفت: به همین خاطر خشک شدن چاه تامین آب شرب بشرویه ممکن است تنها ظرف مدت یک هفته انجام شود که با مدیریت صحیح منابع آب شهرستان باید آب فروشی در بشرویه صورت نگیرد.

رحیمی اظهار داشت: خوشبختانه با نصب کنتورهای هوشمند و مدیریت مصرف آب کشاورزی در بحث منابع آب بشرویه ۲۰ میلیون مترمکعب کاهش مصرف داشته ایم.