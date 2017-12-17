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۲۶ آذر ۱۳۹۶، ۱۶:۲۲

معاون امور اقتصادی استانداری هرمزگان:

بانک های هرمزگان باتمام توان به فعال سازی واحدهای تولیدی کمک کنند

بانک های هرمزگان باتمام توان به فعال سازی واحدهای تولیدی کمک کنند

بندرعباس - معاون هماهنگی اموراقتصادی و توسعه منابع استانداری بر لزوم کمک بانک های هرمزگان با تمام توان برای فعال سازی واحدهای تولیدی تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی رئوفی عصر یکشنبه در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان هرمزگان، عنوان کرد: اقداماتی که بانک‌های استان هرمزگان برای احیاء واحدهای تولیدی انجام می‌دهند نیازمند مستندسازی و ارائه عملکرد به استانداری است.

وی افزود: حل مشکلات واحدهای تولیدی نیازمند همکاری و هماهنگی تنگاتنگ بین بانک‌های عامل استان، دستگاه‌های اجرایی و صاحبان واحدهای تولیدی است که اگر این مهم محقق شد رفع مشکلات واحدهای تولیدی تسریع می‌شود.

معاون هماهنگی اموراقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان تصریح کرد: با ظرفیت‌هایی که هرمزگان دارد این استان می‌تواند در عرصه رفع موانع واحدهای تولیدی و اقتصادی و در زمینه‌ برگزاری جلسات کارگروه تخصصی، اجرایی شدن مصوبات کارگروه و اعطاء تسهیلات به واحدهای تولیدی در سطح کشور در رتبه‌های  برتر قرار گیرد.

رئوفی بیان داشت: شورای هماهنگی بانک‌های استان زیر نظر حوزه معاونت هماهنگی اموراقتصادی و توسعه منابع استانداری فعالیت می‌کند و تبعات هرگونه کم کاری از سوی بانک‌های عامل استان در زمینه اعطاء تسهیلات برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی به معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع بر می‌گردد.

وی اضافه کرد: رویه کاری حوزه اقتصادی استانداری با شورای هماهنگی بانک های استان براساس تعامل و هماهنگی دو جانبه است و اگر این تعامل و هماهنگی دو جانبه محقق نشود حوزه معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع از موضع اقتدار و ابزارهای قانونی که در اختیار دارد با بانک های کم کار استان برخورد خواهد کرد.

معاون هماهنگی اموراقتصادی  و توسعه منابع استانداری هرمزگان بیان داشت: برخورد با مدیران بانک هایی که در راستای رفع موانع تولید استان کوتاهی می کنند و همکاری و همراهی لازم را با کارگروه تخصصی را ندارد قطعی است و مدیران کم کار در انتظار عواقب کوتاهی های خود در عرصه احیا واحدهای تولیدی باشند.

رئوفی گفت: در جلسات کارگروه کارشناسی تسهیل و رفع موانع تولید باید پرونده ها به طور دقیق مورد بررسی قرار گیرد و مدیران بانک ها و دستگاه ها با آمادگی کامل و مستندات کافی در جلسات کارگروه اصلی حاضر شوند تا گزارش قابل قبول به استاندار هرمزگان در مسیر حل مشکلات واحدهای تولیدی در جلسه کارگروه اصلی ارائه شود.

وی خاطرنشان کرد: بانک های عامل استان در عملیاتی کردن مصوبات کارگروه جدیت بیشتری خرج دهند و وظایفی که به آنها محول می شود را در اسرع وقت اجرایی کنند.

معاون هماهنگی اموراقتصادی  و توسعه منابع استانداری هرمزگان اظهار داشت: برای تسریع در رفع موانع واحدهای تولیدی استان با تصمیم اعضای کارگروه جلسات کارگروه رفع موانع تولید به تفکیک بانک ها و واحدهای تولیدی و اقتصادی به صورت روزانه برگزار می شود.

رئوفی یادآور شد: درجلسات روزانه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید پرونده های واحدهای تولیدی و اقتصادی هرکدام تک تک مورد بررسی و برای رفع مشکلات آنها تصمیم گیری خواهد شد.

کد مطلب 4174861

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