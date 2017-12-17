بانک های هرمزگان باتمام توان به فعال سازی واحدهای تولیدی کمک کنند

به گزارش خبرنگار مهر، علی رئوفی عصر یکشنبه در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان هرمزگان، عنوان کرد: اقداماتی که بانک‌های استان هرمزگان برای احیاء واحدهای تولیدی انجام می‌دهند نیازمند مستندسازی و ارائه عملکرد به استانداری است.

وی افزود: حل مشکلات واحدهای تولیدی نیازمند همکاری و هماهنگی تنگاتنگ بین بانک‌های عامل استان، دستگاه‌های اجرایی و صاحبان واحدهای تولیدی است که اگر این مهم محقق شد رفع مشکلات واحدهای تولیدی تسریع می‌شود.

معاون هماهنگی اموراقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان تصریح کرد: با ظرفیت‌هایی که هرمزگان دارد این استان می‌تواند در عرصه رفع موانع واحدهای تولیدی و اقتصادی و در زمینه‌ برگزاری جلسات کارگروه تخصصی، اجرایی شدن مصوبات کارگروه و اعطاء تسهیلات به واحدهای تولیدی در سطح کشور در رتبه‌های برتر قرار گیرد.

رئوفی بیان داشت: شورای هماهنگی بانک‌های استان زیر نظر حوزه معاونت هماهنگی اموراقتصادی و توسعه منابع استانداری فعالیت می‌کند و تبعات هرگونه کم کاری از سوی بانک‌های عامل استان در زمینه اعطاء تسهیلات برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی به معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع بر می‌گردد.

وی اضافه کرد: رویه کاری حوزه اقتصادی استانداری با شورای هماهنگی بانک های استان براساس تعامل و هماهنگی دو جانبه است و اگر این تعامل و هماهنگی دو جانبه محقق نشود حوزه معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع از موضع اقتدار و ابزارهای قانونی که در اختیار دارد با بانک های کم کار استان برخورد خواهد کرد.

معاون هماهنگی اموراقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان بیان داشت: برخورد با مدیران بانک هایی که در راستای رفع موانع تولید استان کوتاهی می کنند و همکاری و همراهی لازم را با کارگروه تخصصی را ندارد قطعی است و مدیران کم کار در انتظار عواقب کوتاهی های خود در عرصه احیا واحدهای تولیدی باشند.

رئوفی گفت: در جلسات کارگروه کارشناسی تسهیل و رفع موانع تولید باید پرونده ها به طور دقیق مورد بررسی قرار گیرد و مدیران بانک ها و دستگاه ها با آمادگی کامل و مستندات کافی در جلسات کارگروه اصلی حاضر شوند تا گزارش قابل قبول به استاندار هرمزگان در مسیر حل مشکلات واحدهای تولیدی در جلسه کارگروه اصلی ارائه شود.

وی خاطرنشان کرد: بانک های عامل استان در عملیاتی کردن مصوبات کارگروه جدیت بیشتری خرج دهند و وظایفی که به آنها محول می شود را در اسرع وقت اجرایی کنند.

معاون هماهنگی اموراقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان اظهار داشت: برای تسریع در رفع موانع واحدهای تولیدی استان با تصمیم اعضای کارگروه جلسات کارگروه رفع موانع تولید به تفکیک بانک ها و واحدهای تولیدی و اقتصادی به صورت روزانه برگزار می شود.

رئوفی یادآور شد: درجلسات روزانه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید پرونده های واحدهای تولیدی و اقتصادی هرکدام تک تک مورد بررسی و برای رفع مشکلات آنها تصمیم گیری خواهد شد.