استقبال هندی ها از سرمایه گذاری در ساخت مخزن نفت در ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت؛ آشوانی رائو، مدیرعامل این شرکت هندی در نشست با مدیرعامل و برخی مدیران و رؤسای شرکت پایانههای نفتی ایران گفت: صنعت نفت ایران برای جذب سرمایه در حوزههای بالادستی و پایین دستی جایگاه ویژهای در بازارهای جهانی دارد و در این میان حوزه صادرات نفت خام، الانجی و محصولات پتروشیمی از جذابیت بیشتری برخوردار است.
وی با بیان اینکه پس از برجام، صنعت نفت ایران در کانون توجه جهانی به ویژه توجه شرکتهای بزرگ نفتی دنیا برای سرمایه گذاری در حوزه اکتشاف، تولید و توسعه و انتقال فناوری قرار گرفت، ادامه داد: ظرفیتهای خوبی برای سرمایه گذاری در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ایران وجود دارد.
رائو از سرمایهگذاری در حوزه ساخت و مدیریت مخازن ذخیرهسازی در مناطق عملیاتی جنوب ایران استقبال کرد.
سید پیروز موسوی، مدیرعامل این شرکت هم در این نشست گفت: هند، دومین مشتری نفت خام ایران است که در زمان تحریمهای ظالمانه علیه کشور، به عنوان یک مشتری وفادار هیچگاه خرید نفت مورد نیاز خود را قطع نکرد. شرکت پایانههای نفتی، اطلاعات شرکتها و درخواست و زمینههای مایل به همکاری آنان را ارزیابی و نتیجه این ارزیابی را به شرکت ملی نفت ایران اعلام میکند.
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