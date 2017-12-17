استقبال هندی ها از سرمایه گذاری در ساخت مخزن نفت در ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت؛ آشوانی رائو، مدیرعامل این شرکت هندی در نشست با مدیرعامل و برخی مدیران و رؤسای شرکت پایانه‎‏های نفتی ایران گفت: صنعت نفت ایران برای جذب سرمایه در حوزه‎های بالادستی و پایین دستی جایگاه ویژه‎ای در بازارهای جهانی دارد و در این میان حوزه صادرات نفت خام، ال‎ان‎جی و محصولات پتروشیمی از جذابیت بیشتری برخوردار است.

وی با بیان این‎که پس از برجام، صنعت نفت ایران در کانون توجه جهانی به ویژه توجه شرکت‎های بزرگ نفتی دنیا برای سرمایه گذاری در حوزه اکتشاف، تولید و توسعه و انتقال فناوری قرار گرفت، ادامه داد: ظرفیت‎های خوبی برای سرمایه گذاری در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ایران وجود دارد.

رائو از سرمایه‎گذاری در حوزه ساخت و مدیریت مخازن ذخیره‎سازی در مناطق عملیاتی جنوب ایران استقبال کرد.

سید پیروز موسوی، مدیرعامل این شرکت هم در این نشست گفت: هند، دومین مشتری نفت خام ایران است که در زمان تحریم‎های ظالمانه علیه کشور، به عنوان یک مشتری وفادار هیچ‎گاه خرید نفت مورد نیاز خود را قطع نکرد. شرکت پایانه‎های نفتی، اطلاعات شرکت‎ها و درخواست و زمینه‎های مایل به همکاری آنان را ارزیابی و نتیجه این ارزیابی را به شرکت ملی نفت ایران اعلام می‌کند.