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۲۶ آذر ۱۳۹۶، ۱۶:۳۲

تداوم مواضع خصمانه مقامات امارات ضد ایران؛

قرقاش: برنامه موشکی ایران دارای اهداف دفاعی نیست!

قرقاش: برنامه موشکی ایران دارای اهداف دفاعی نیست!

وزیر مشاور در امور خارجه امارات در ادامه مواضع خصمانه مقامات این کشور، برنامه موشکی ایران را دارای اهداف دفاعی ندانست!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، انور قرقاش وزیر مشاور در امور خارجه امارات مدعی شد: اظهار نظر مبنی بر اینکه برنامه موشکی ایرانی با اهداف دفاعی است به پایان رسیده است. واکنش ایران به ادله هایی که دخالت آن در حملات موشکی به عربستان را نشان می دهد، قابل انتظار بود. برنامه موشکی ایرانی خصمانه و صادراتی است و اینکه گفته شود این برنامه دفاعی است به پایان رسیده است.

وی ادعا کرد: ایران منبع موشک ها در منطقه است و  باقی‌مانده موشک ثابت می‌کند که دفاعی بودن برنامه موشکی ایران یک دروغ آشکار است.

شایان ذکر است که نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل، با نمایش بقایای موشکی که نیروهای یمنی به ریاض، پایتخت عربستان سعودی شلیک کردند ایران را به نقض تعهدات بین‌المللی متهم کرده بود.

کد مطلب 4174863

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