قرآن شناسنامه و سند هویت مسلمانان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدمحمود مدنی ظهر یکشنبه در جمع قرآن پژوهان جامعه الزهرا(س) با بیان اینکه معجزات زیادی در روایات در مورد پیامبر(ص) بیان شده است، اظهار داشت: با وجود صدها معجزه تنها قرآن کریم باقی مانده است.

وی افزود:‌ همان طور که هر فردی در هر کشوری دارای یک کارت هویت است که اگر آن را گم کند فاقد هویت خواهد شد قرآن کریم نیز سند هویت مسلمین است.

مدیر جامعه الزهرا(س) با بیان اینکه قرآن در جامعه جهانی پاسپورت مسلمین است، ادامه داد: اگر ارتباط مسلمانان با قرآن کم و یا قطع شود قطعا بی‌هویت خواهند شد.

وی اضافه کرد: هرقدر تلاش علمی بیشتری در زمینه قرآن انجام شود هویت اسلامی ما بیشتر نمود می‌یابد.

حجت الاسلام مدنی با اشاره به تهمت جدایی شیعه از وهابیت، گفت: وهابیون تلاش می‌کنند تا با این اتهامات شیعه را بدون هویت دینی و قرآنی نشان دهند.

وی با تأکید بر اینکه این تهمت‌ها اتفاقی نیست، گفت: تنها راه مقابله با این اتهامات پرداختن بیشتر به قرآن در تحقیقات علمی در مراکز حوزوی از جمله جامعه الزهرا(س) است.

مدیر جامعه الزهرا(س) بر ارائه روشمند و تخصصی موضوعات دینی تاکید کرد و ادامه داد: محققان جامعه الزهرا باید در همایش‌ها و جلسات و جشنواره‌های علمی حضور پرشور و گسترده داشته باشد.

وی با تأکید بر رویکرد آموزش پژوهش‌محور، از طرح تربیت محقق خبر داد و افزود: ۲۰۰ بانوی طلبه در این طرح حضور دارند و دو سال طول خواهد کشید.

حجت الاسلام مدنی با اشاره به همایش کتاب سال بانوان، اظهار داشت: این همایش به عنوان برند در تجلیل و شناسایی آثار علمی بانوان کار خود را شروع کرده است.