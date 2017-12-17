ارتش سوریه وارد منطقه «تل خنزیر» در حومه جنوبی ادلب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، منابع سوری از درگیری های شدید میان ارتش سوریه و جبهه النصره در محورهای مختلف در حومه حماه و ادلب خبر دادند و اعلام کردند: ارتش سوریه در چارچوب عملیات ضد تروریستها در حومه حماه و ادلب در حال پیشروی به سوی روستای الشاکوزیه در حومه شرقی حماه است.

بر اساس این گزارش؛ ارتش سوریه ضمن ورود به منطقه «تل خنزیر» در حومه جنوبی ادلب پیشروی های زیادی در آن داشته و بر مناطق راهبردی مسلط شده است.

جنگنده های سوری نیز در راستای حمایت از نیروهای زمینی ارتش سوریه، مواضع تروریستها جبهه النصره را در منطقه بمباران کردند.

منابع سوری از درگیری های شدید در محور «الزلاقیات» در شمال شهر محرده در حومه حماه میان تروریستها و ارتش سوریه نیز خبر دادند.