ترکیه خواهان پایان دادن آمریکا به دادگاه تحریمی ایران شد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، وزیر عدالت ترکیه به همتای آمریکایی خود اعلام کرده است بازرس سابق پلیس ترکیه که در جلسه محاکمه یک بانکدار ترکیهای که این هفته برگزار شد، شهادت داد، تحت تعقیب آنکارا است و باید فورا بازگردانده شود.
حسین کورکماز در دادگاه محاکمه یک بانکدار ترکیهای که اتهام او کمک به ایران برای دور زدن تحریمهای آمریکاست، شواهدی را ارائه کرده است. این پرونده باعث تیرهوتار شدن روابط ترکیه و آمریکا که در سازمان ناتو متحد یکدیگر هستند، شده است.
طبق گفته منابعی از وزارت عدالت ترکیه، وزیر عدالت، عبدالحمید گل، در نامهای به وزیر دادگستری آمریکا، جف سشنز، گفته است: دستگاه قضایی ما درخواست کرده است که کورکماز بر اساس اتهاماتی که به او وارد است، به طور موقت و با هدف بازگردانده شدن به ترکیه دستگیر شود.
«ما انتظار داریم که این درخواست به شکل مثبتی پاسخ داده شود و این فرد هر چه زودتر به ترکیه بازگردانده شود.»
دولت ترکیه اعلام کرده است که پیروان رهبر مخالفان این کشور فتحالله گولن، که در حال حاضر در آمریکا به سر میبرد و در ترکیه برای کودتای نافرجام سال گذشته مقصر شناخته شده است، در پشت پرده پروندهای هستند که در حال حاضر بر علیه ترکیه در آمریکا در جریان است.
گولن هرگونه نقش داشتن در کودتا را رد کرده است.
عبدالحمید گل اضافه کرد که در صورتی که اقدامات مقتضی در مورد این پرونده صورت نگیرد میتواند باعث آسیبهای جبران ناپذیری به روابط دو کشور شود. او گفت: من تاکید میکنم که یک فراری، یک مظنون به ترور که با اتهامات جدیای روبرو است، در حال حاضر در این پرونده در کشور شما به عنوان یک شاهد استفاده شده است که این کاملا نشاندهنده بیاعتباری شهادت اوست.
کورکماز در ترکیه رهبری تحقیقاتی در مورد مقامات ترکیهای و مهمتهاکان آتیلا، همان مدیر اجرایی بانکی که در حال حاضر در نیویورک مورد محاکمه قرار گرفته است، را به عهده داشت.
وزیر خارجه ترکیه، مولوت کاووش اوغلو گفته است که این پرونده نشان میدهد که گولن تا چه حد در نهادهای دولتی آمریکا شامل دستگاه قضایی آن نفوذ کرده است.
مقامات قضایی آمریکا، آتیلا، که یک مدیر اجرایی در بانک دولتی هالکبانک ترکیه است، را متهم کردهاند که با تاجر طلا ایرانی-ترکیهای، رضا ضراب، و افراد دیگر همکاری کردهاند تا ایران بتواند با استفاده از تبادلات غیرقانونی طلا و غذا، تحریمهای آمریکا را دور بزند.
آتیلا ۴۷ ساله بیگناه اعلام شد. ضراب ۳۴ ساله گناهکار اعلام شد و برای مقامات قضائی آمریکا شهادت داد.
رئیس جمهور ترکیه، رجب طیب اردوغان، که ۱۵ سال است دولت ترکیه را در دست دارد، اعلام کرده است که این پرونده انگیزههای سیاسی دارد و هدف آن ساقط کردن دولت ترکیه است.
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