مدیران دستگاه ها پیگیری جدی مطالبات مردمی را سرلوحه کار قرار دهند

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی آقازاده روز یکشنبه در حاشیه برگزاری چهارمین جلسه ملاقات مردمی استان مرکزی در سال جاری در اراک، اظهار داشت: پیگیری مطالبات مردمی از سوی مدیران دستگاه ها در حقیقت نشانگر خدمت گذاری و این دیدار های حضوی و رو در رو بایستی افزایش یابد.

استاندار مرکزی بیان کرد: این اقدام گامی در مسیر اجرای خدمت گذاری ثمر بخش و همچنین کسب رضایت مردم است و بستری را فراهم می کند تا مدیران بتوانند مشکلات حوزه خود را شناسایی و رفع کنند.

آقازاده تصریح کرد: این مهم همچنین سبب افزایش اعتماد مردمی می شود و از سوی دیگر نشان می دهد که مسئولان پیگر رفع مشکلات و کمبودهای موجود هستند.

وی خاطرنشان ساخت: مدیران باید از موهبتی که در راستای خدمت گزاری به مردم در نظام جمهوری اسلامی به دست آورده اند بهره گرفته و به این مهم جامه عمل بپوشانند.

استاندار مرکزی ادامه داد: امروز در جلسه ملاقات مردمی با ده نفر از شهروندان که با مشکلاتی روبرو بودند به صحبت پرداختیم که راه حل کارشناسی برای رفع مشکل این شهروندان به آنها ارائه شد.