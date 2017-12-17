به گزارش خبرنگار مهر، سیامک سلیمانی دشتکی ظهر یکشنبه در نشت رفع موانع تولید در چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه جذب سرمایه گذار در چهارمحال و بختیاری ضروری است، اظهار داشت: توسعه چهارمحال و بختیاری در مسیر ورود سرمایه گذار محقق می شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه ظرفیت های قابل سرمایه گذاری چهارمحال و بختیاری معرفی شوند، اظهار داشت: ظرفیت های قابل سرمایه گذاری چهارمحال و بختیاری در بخش های کشاورزی، صنعت، گردشگری و... معرفی شوند.

نرخ بیکاری در چهارمحال و بختیاری کاهش می یابد

وی ادامه داد: افزایش نرخ بیکاری در چهارمحال و بختیاری از مهمترین مشکلات در استان است که باید تلاش شود معضل بیکاری در این استان حل شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: افزایش متقاضیان شغل در این استان نقش مهمی در افزایش نرخ بیکاری در چهارمحال و بختیاری داشته است.

وی اظهار داشت: در راستای افزایش شغل نیاز است که سرمایه گذاری در این استان افزایش یابد.