آواربرداری ۴۷۰۰ واحد زلزله زده انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، جودی مدیر کل بازسازی کشور در نشست شورای هماهنگی مدیریت بحران که در فرمانداری سرپل ذهاب برگزار شد، اظهار داشت: ۱۰۴ هزار واحد را در ۱۵۳۲ روستا ارزیابی کردیم که تعداد روستاهای بالای ۵۰ درصد تخریب ۲۵۵ روستا بودند از این تعداد ۳۷۷۹۶ واحد احداثی و ۵۲ هزار واحد تعمیری هستند. و این آمار با برآورد اولیه که ۱۵۵۰۰ واحد احداثی و ۱۵ هزار تعمیری بود بسیار مغایر است.

وی بیان کرد: مصوبه اولیه را آماده کردیم و خدمت آقای نوبخت فرستادیم تا سریعا در دولت ابلاغ شود. عملیات آواربرداری را طی این مدت شروع کردیم، و ۴۷۰۰ واحد در شهر و روستا آوار برداری شدند، ۱۰۰۰ واحد در سرپل ذهاب،۳۷۰۰ واحد در روستاها آواربرداری شدند وقتی آواربرداری انجام شود آماده عملیات بازسازی میشود.

جودی با اشاره به اینکه تاکنون ۶۵۱ خانوار شروع به بازسازی واحدها در مناطق شهری و روستایی زلزله زده نمودند، افزود: عملیات واحدهای تعمیری با اولویت دادن به کمکهای بلاعوض را تسریع خواهیم داد،

مدیر کل بازسازی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با بیان اینکه بانکها روزانه ظرفیت ۵۰۰ تا ۶۰۰ قرارداد را نداشتند، گفت: ۱۰۰۰۰ واحد را به بانک معرفی کردیم تا تسهیلات خود را دریافت کنند که تاکنون ۸۰۰ واحدعقد قرارداد شده است.

جودی با بیان اینکه تا کنون به ۲۶۰۰ واحد کمک بلاعوض پرداخت کردیم، گفت: مردم تا تشکیل پرونده ندهند نمی‌توان کمک بلاعوض پرداخت کرد.

وی با اشاره به اینکه طی روزهای آینده روند پرداخت بلاعوض سرعت می‌یابد، اظهار داشت: ۱۱۰۰ کانکس در انبار داریم که از این تعداد ۴۲۰ کانکس توزیع شده است.