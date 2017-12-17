بزرگداشت معلم قرآن و اخلاق خرمشهر برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر دهم دی امسال همزمان با سالروز تولد و وفات سید کاظم نعمت زاده کنگره ای با عنوان بزرگداشت معلم قرآن و اخلاق خرمشهر در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر برگزار می شود.

سید کاظم نعمت زاده از مبارزان انقلابی بود، که نخستین هایی همچون نخستین رئیس جهاد سازندگی خرمشهر و آبادان در دروان دفاع مقدس، نخستین مدیر آموزش و پرورش خرمشهر پس از استرداد این شهر از رژیم بعت، عضو و رئیس نخستین شورای شهر خرمشهر پس از آزاد سازی خرمشهر را در کارنامه کاری خود دارد. اما آن چه از این فرد یک شخصیت برجسته در خرمشهر ساخته است حضور وی به عنوان معلم و مفسر قرآن و اخلاق و تربیت شاگردان به نامی در این عرصه است.

برگزاری کنگره ای با هدف بزرگداشت این شخصیت موضوع جلسه ای بود که امروز در فرمانداری خرمشهر برگزار شد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد خرمشهر و دبیر اجرایی این جشنواره در این نشست اظهار کرد: این کنگره قرار است برای نخستین بار و با حضور چهره های استانی و ملی همچون آیت الله ابوالحسن

حسن زاده امام جمعه موقت اهواز، شاگردان این استاد والا مقام و چهره هایی از جهاد کشاورزی و آموزش و پرورش برگزار شود.

رضا مردانی از برگزاری هر ساله کنگره بزرگداشت سید کاظم نعمت زاده در خرمشهر خبر داد و گفت: با توجه به نقش تاثیر گذار سید کاظم نعمت زاده در دوران های مختلف و در زمینه های متفاوت تصمیم بر این است که این کنگره در سال های آینده به صورت ملی و با اعلام فراخوانی برای حضور شخصیت های مرتبط با این شخصیت برجسته از سراسر کشور برگزار شود اما در سال نخست، این کنگره در سطحی محدود تر برگزار خواهد شد.

معرفی و ترویج سیره هدف باشد

مدیر فرهنگی اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند در این جلسه با تاکید بر لزوم توجه به تاثیر گذاری این کنگره، بیان کرد: عمده کنگره ها به تقدیر و برنامه های جانبی با کمترین میزان تاثیر برگزار می شود اما با توجه به اینکه مرحوم نعمت زاده شخصیت برجسته و سرمایه فرهنگی، معنوی و قرآنی بوده است باید کاری فراتر در مورد وی انجام شود.

سید مرتضی نعمت زاده اظهار کرد: هدف از برگزاری این برنامه تنها تکریم بدون بیان خصوصیات و شیوه ها نیست بلکه هدف این است که شیوه، سنت، اخلاق و آثار این چهره ملی معرفی و در راستای ترویج این نگرش و نوع زندگی اقدام شود.

وی تاسیس بنیاد فرهنگی به نام سید کاظم نعمت زاده را پیشنهاد داد و افزود: برای راه اندازی این بنیاد تاسیس محل و ساختمان الزامی نیست بلکه می توان از قابلیت های یک مسجد، یا موسسه فرهنگی نیز استفاده و جایگاهی برای تجمع علاقمندان به بحث با دعوت از چهره های برجسته ایجاد کرد.

نعمت زاده همچنین تاسیس یک کتابخانه و اعلام فراخوان برای اهدای کتاب را مقدمه ای برای تاسیس این کانون فرهنگی دانست.

ولی اله حیاتی فرماندار خرمشهر نیز در این جلسه هماهنگی به وجود دو آفت در برزگداشت شخصیت های برجسته اشاره کرد و گفت: نخستین آفت این است که از شخصیت های برجسته در زمینه های مختلف در زمان زندگی تجلیل صورت نمی گیرد و مراسم های بزگداشت پس از وفات آنها انجام می شود و آفت دوم معرفی نشدن این شخصیت ها به نسل های بعدی است.

وی ادامه داد: مرحوم سید کاظم نعمت زاده سابقه درخشانی دارد و باید به نحو احسن از این مرد بزرگ تکریم کرد و با اطلاع رسانی به شاگردان این چهره به جمع آوری اطلاعات و ثبت و ضبط خاطرات وی پرداخت.

فرماندار خرمشهر از دستگاه های به ویژه جهاد کشاورزی، آموزش و پروش، بنیاد شهید و امور ایثارگران خواست تا اقدامات لازم برای برگزاری هر چه بهتر این کنکره همچون اطلاع رسانی، نصب رزومه سید کاظم نعمت زاده در مقابل مسجد جامع و برنامه ریزی جهت معرفی هرچه بهتر این شخصیت را انجام دهند.

سید کاظم نعمت زاده ۱۰ دی سال ۱۳۲۹ متولد شد. فرمانده پایگاه بسیج حضرت ابوالفضل مسجد جامع نیز خرمشهر بود که در ۱۰ دی ۱۳۸۳ در سن ۵۴ سالگی در مسجد جامع خرمشهر در گذشت.