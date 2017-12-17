به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بنیاد ملی نخبگان، سومین المپیاد علمی دانشآموزی سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی در سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶ با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوریهای سلولهای بنیادی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و با همکاری مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانشپژوهان جوان، مرکز سنجش وزارت آموزشوپرورش و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی برگزار میشود.
تمام دانشآموزان شرکتکننده در این المپیاد باید در سال تحصیلی جاری (۱۳۹۶-۱۳۹۷) در یکی از پایههای دهم یا یازدهم به تحصیل اشتغال داشته و هیچگونه وقفه تحصیلی یا ترک تحصیل نداشته باشند.
در ثبتنام این المپیاد محدودیت رشتهای و معدل برای متقاضیان وجود ندارد.
علاقه مندان به شرکت در سومین المپیاد دانشآموزی سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی سال ۹۷-۱۳۹۶ تا پایان روز چهارشنبه ۲۹ آذرماه رصت دارند از طریق مراجعه به سامانه http://oly.medu.ir نسبت به ثبت نام در این آزمون اقدام کنند.
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