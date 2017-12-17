  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۲۶ آذر ۱۳۹۶، ۱۷:۴۲

آغاز ثبت نام سومین المپیاد سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی

آغاز ثبت نام سومین المپیاد سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی

ثبت‌نام در سومین المپیاد دانش‌آموزی سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی سال ۹۷-۹۶ آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بنیاد ملی نخبگان، سومین المپیاد علمی دانش‌آموزی سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی در سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶ با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و با همکاری مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش‌پژوهان جوان، مرکز سنجش وزارت آموزش‌وپرورش و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی برگزار می‌شود.

تمام دانش‌آموزان شرکت‌کننده در این المپیاد باید در سال تحصیلی جاری (۱۳۹۶-۱۳۹۷) در یکی از پایه‌های دهم یا یازدهم به تحصیل اشتغال داشته و هیچ‌گونه وقفه تحصیلی یا ترک تحصیل نداشته باشند.

در ثبت‌نام این المپیاد محدودیت رشته‌ای و معدل برای متقاضیان وجود ندارد.

علاقه مندان به شرکت در سومین المپیاد دانش‌آموزی سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی سال ۹۷-۱۳۹۶ تا پایان روز چهارشنبه ۲۹ آذرماه رصت دارند از طریق مراجعه به سامانه http://oly.medu.ir  نسبت به ثبت نام در این آزمون اقدام کنند.

کد مطلب 4174878

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها