مسدود بودن مسیر رودخانه های بشرویه تهدیدی جدی است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زمان زاده بعدازظهر یکشنبه در جلسه شورای حفاظت از منابع آب این شهرستان گفت: خوشبختانه با مدیریت خوب کشاورزان بحث صرفه جویی در مصرف آب در طی چندسال اخیر به خوبی در بشرویه صورت گرفت.

وی افزود: نصب کنتورهای هوشمند اقدامی موثر در این زمینه بود که توانست به کاهش افت آب های زیرزمینی کمک قابل توجهی داشته باشد.

فرماندار شهرستان بشرویه بیان کرد: باتوجه به اینکه خشکسالی های چندین ساله را در بشرویه داشته ایم و نیز امسال تاکنون بارندگی قابل توجهی را شاهد نبوده ایم لذا بحث مدیریت مصرف آب در این شهرستان امری بسیار ضروری است.

زمان زاده با اشاره به اینکه مسیر رودخانه های اطراف و به ویژه داخل شهر مسدود شده است گفت: در صورت بارش باران شدید در این شهرستان مشکلات عدیده ای را داشته و به سرعت روان آب ها در بشرویه موجب به وجودآمدن خساراتی هنگفت خواهند شد.

وی تاکید کرد: بایستی هرچه سریعتر مسیر رودخانه ها به ویژه در ورودی شهر بازگشایی شود چرا که در غیراینصورت اکثر زمین های کشاورزی اطراف آن نیز از بین خواهد رفت.

فرماندار شهرستان بشرویه اظهار داشت: با افرادی که به حریم رودخانه ها ورود پیدا کرده اند باید با برنامه ریزی دقیق اقدام شود چرا که مسدود شدن مسیر رودخانه ها تهدیدی ست که به شدت ما را تحت فشار قرار داده است.

زمان زاده با اشاره به خشک شدن چشمه ابوجعفری نیز گفت: با خشک شدن این چشمه عده بسیاری که در آن اطراف مشغول کشاورزی بوده کار خود را از دست داده اند و اکنون تنها دامداران در آن منطقه حضور دارند.

وی گفت: لذا برای جلوگیری از ناامیدی دامداران می طلبد تا در صورت امکان آب برای آنها از طریق چاه عشایر برحسب نیاز و تعداد دام های شان تامین شود.