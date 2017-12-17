لزوم هم افزایی تمامی دستگاههای استان درانسداد گریزگاهها قاچاقچیان

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دادگستری هرمزگان، حجت الاسلام محمدصادق اکبری در سومین جلسه پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در دادگستری کل استان هرمزگان که با حضور معاونین دادگستری، بازپرس ویژه قاچاق دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بندرعباس، قضات محاکم استان و مسئولان گمرک شهید رجایی بندرعباس برگزار گردید بیان داشت: مبارزه با قاچاق کالا و ارز یکی از مطالبات به حق مقام معظم رهبری (مد ظله العالی ) است که در روزهای نخستین سال جاری نیز به ‌صراحت مورد تأکید ایشان قرار گرفت.

وی تصریح کرد: قاچاق کالا و ارز آفتی است که عزم همگانی در مقابله با آن را می طلبد و پرهیز از شعارزدگی و توسل به اقدامات عملی در مواجهه با این معضل شرایط جلوگیری از تحمیل خسارات زیانبار آن بر پیکر اقتصاد کشور را فراهم می سازد.

حجت الاسلام اکبری ارتکاب جرایمی چون پولشویی و بروز آسیب هایی چون رکود در عرصه تولید ملی، ایجاد موانع متعدد در چرخه صنعت، افزایش نرخ بیکاری و تهدید گسترده در سلامت عمومی و فضای روحی و روانی جامعه را از مهمترین آثار و عواقب گسترش معضل قاچاق عنوان کرد.

رئیس شورای قضایی استان هرمزگان؛ مدیریت پرونده های مهم قاچاق کالا و ارز ، تکمیل مستندات قانونی ،جهت دهی درست و ارجاع دقیق را از عوامل تسریع دهنده به روند رسیدگی به پرونده های این حوزه ذکر کرد و یادآور شد: هماهنگی هرچه بیشتر میان دادگستری کل استان هرمزگان، دستگاه های وابسته به قوه قضائیه و ضابطین قضایی به تسریع در روند رسیدگی و اجرای احکام پرونده های مهم قاچاق کالا و ارز منجر خواهد شد و این موضوع به علت اهمیت ویژه آن و بازتاب عمومی در سطح جامعه، ضمن بازدارندگی و تحقق سیاست های نظام در عرصه مقابله با قاچاق، افزایش رضایتمندی مردم را به همراه خواهد داشت.

رئیس ستاد پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در دادگستری استان هرمزگان همچنین بیان داشت: ضرورت دارد تمامی دستگاه های متولی در حوزه مقابله با قاچاق کالا و ارز به عنوان جرایم تهدیدکننده امنیت اجتماعی و فضای اقتصادی کشور به صورت منسجم و هماهنگ عمل کنند.

این مقام قضایی تصریح کرد: با ترسیم نقشه راه و هم افزایی و تشریک مساعی میان دستگاه قضایی و دیگر دستگاه های متولی باید گریزگاه های فرار قاچاقچیان از نظارت های قانونی مسدود شود و عرصه بر متخلفین تنگ تر گردد.

حجت الاسلام اکبری یادآور شد:با رسیدگی فوری و قاطع به پرونده های قاچاق کالا و ارز، افزایش نظارت ها، تشریک مساعی و هم افزایی دستگاه های متولی می توان معضل قاچاق را مهار کرد و تحقق اهداف پیش ببنی شده در قالب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را شاهد بود.