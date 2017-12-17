تخریب صد درصدی ۱۹ هزار واحد مسکونی و تجاری در زلزله

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند امروز در نشست شورای هماهنگی مدیریت بحران که در فرمانداری سرپل ذهاب برگزار شد، با اشاره به روند امداد و نجات و همچنین اسکان زلزله زدگان اظهار داشت: طبق بررسی های صورت گرفته حدود ۱۹هزار کیلومترمربع از مساحت استان تحت تاثیر زلزله قرار گرفته است.

وی بیان داشت: یک هزار و ۹۳۰ روستا در ۸ شهرستان استان کرمانشاه از زلزله بزرگ ۷.۳ ریشتری متاثر شدند و تاکنون نیز یک هزار و ۵۶۰ روستا ارزیابی شده است.

بازوند از تخریب ۱۰۰ درصدی ۱۹ هزار واحد مسکونی و تجاری در زلزله اخیر خبر داد و گفت: حدود ۶۰ هزار واحد در سطح استان نیز نیازمند تعمیر هستند.

استاندار کرمانشاه همچنین با اشاره به تقسیم کار صورت گرفته بین ارتش و سپاه برای امدادرسانی به مناطق زلزله در روزهای اولیه تصریح کرد: در این امدادرسانی در مقایسه با زلزله های دیگر عملکرد خوبی داشتند.

وی یادآور شد: سفر رهبر معظم انقلاب نقطه امیدی بین مردم شد و نقطه عطفی در هماهنگی بیشتر و سرعت کار بود و پس از سفر مقامات مختلف ساز و کار لازم برای ایجاد فرصت از زلزله فراهم شده است.

بازوند افزود: در جلسه با بانکها برای استمهال وام ها، ۴۷۰۰ میلیارد تومان وام به مدت دوسال استمهال شد که این رغم به جز شهر کرمانشاه است و دولت به ازای سود این تهسیلات ۱۰۵۰ میلیارد تومان باید به بانکها بپردازد.

وی خاطرنشان کرد: تا الان حدود ۲۱۰۵ میلیارد تومان کمک بلاعوض به بانکها ابلاغ شده که در حال انجام است، اما برخی روستا هنوز کمک بلاعوض مرحله اول را نگرفته اند که باید این امر تسهیل شود.

بازوند با اشاره به فعالیت های قرارگاه خاتم الانبیا برای اسکان موقت اظهار داشت: ۸ هزار کانکس با قرارگاه قرارداد داریم که عملا کارگاه ها را تجهیز کرده اند و ممکن ظرف ۱۰ روز آینده انجام شود.