پنج خودرو در اهواز طعمه حریق شدند/ علت حادثه در دست بررسی

مقصود حق شناس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز پنج خودرو در یک مجتمع مسکونی واقع در منطقه پادادشهر دچار حریق شده و بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد در آتش سوختند.

وی افزود: آتش نشانان با خودروهای اطفای حریق و امداد و نجات به محل حادثه اعزام و از سرایت آتش به درون مجتمع جلوگیری کردند.

مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز تصریح کرد: تمامی ساکنان قبل از اطفای حریق به یک نقطه امن منتقل و سپس آتش سوزی اطفا شد.

حق شناس در پایان در ارتباط با علت حادثه گفت: علت این حادثه از سوی کارشناسان آتش نشانی در دست بررسی است.