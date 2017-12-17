  1. استانها
  2. خوزستان
۲۶ آذر ۱۳۹۶، ۱۷:۵۸

مدیر روابط عمومی آتش نشانی اهواز:

پنج خودرو در اهواز طعمه حریق شدند/ علت حادثه در دست بررسی

پنج خودرو در اهواز طعمه حریق شدند/ علت حادثه در دست بررسی

اهواز ـ مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز از در آتش سوختن پنج خودرو در یک مجتمع مسکونی خبر داد.

مقصود حق شناس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز پنج خودرو در یک مجتمع مسکونی واقع در منطقه پادادشهر دچار حریق شده و بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد در آتش سوختند.

وی افزود: آتش نشانان با خودروهای اطفای حریق و امداد و نجات به محل حادثه اعزام و از سرایت آتش به درون مجتمع جلوگیری کردند.

مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز تصریح کرد: تمامی ساکنان قبل از اطفای حریق به یک نقطه امن منتقل و سپس آتش سوزی اطفا شد.

حق شناس در پایان در ارتباط با علت حادثه گفت: علت این حادثه از سوی کارشناسان آتش نشانی در دست بررسی است.

کد مطلب 4174890

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها