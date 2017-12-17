۹ دی ماه نماد پیوند امت با ولایت بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ناصر شکریان عصر یکشنبه در گردهمایی مسئولین کانون قرآن های شهرهای مازندران گفت؛ نهم دی ماه نماد پیوند ناگسستنی امت اسلامی با ولایت بود و زمینه رویش های عمومی انقلاب و ریزش های خواص در جامعه اسلامی است .

وی ضمن تقدیر از زحمات صورت گرفته در سال های اخیر و کسب رتبه برتر فعالیت های قرانی کشور از سوی سازمان دارالقرآن الکریم اداره کل تبلیغات اسلامی استان ، اظهار داشت؛ فرصت خدمت در نهاد مقدسی چون سازمان تبلیغات اسلامی از برکات خدای متعال است که باید قدر این فرصت ارزنده اما محدود به زمان و شرایط را دانست زیرا فرصت خدمت بسیار اندک و ظرفیت های موجود بسیار زیاد است که باید با یک نگاه تعاملی با سایر دستگاه های فرهنگی و اجرایی برای رفع کمبودها و معضلات و تقویت فعالیت های دینی و قرآنی گام های اساسی و جدی برداشت.

وی در ادامه ضمن اشاره به وجود بیش از ۸۰۰ موسسه، خانه قرآنی روستایی و شهری در مازندران و ظرفیت عظیم فعالان قرآنی استان افزود: بسیاری از این موسسات می توانند به عنوان یک قرارگاه فرهنگی در حوزه فعالیت های دینی و قرآنی برای رفع یا کاهش آسیب های اجتماعی اثرگذار و مفید واقع شوند.

عضو شورای توسعه فعالیت های قرآنی مازندران در بخش دیگری از سخنان خود به کسب رتبه های چندین ساله دارالقران الکریم اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران در کشور اشاره کرد و تصریح کرد : از ظرفیت های قرانی برخی شهرها و روستاهای مازندران باید بیشترین بهره را گرفت و برای شناسایی این ظرفیت ها باید برنامه ریزی دقیق و مدونی داشت.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران ضمن اهمیت به موضوع سبک زندگی قرآنی و مهارت های زندگی در سال های اخیر تاکید کرد : مقام معظم رهبری بارها در خصوص برخی تغییرات در حوزه سبک زندگی فرمایشاتی داشتند و این به معنی آن است که باید در حوزه سبک زندگی اسلامی و مهارت های زندگی قرآنی و ترویج آن از هیچ کوششی دریغ نکنیم و از برگزاری برخی سمینارها و همایش های بی فایده خودداری کرد.

استاد حوزه و دانشگاه در مازندران با اشاره به ضرورت تقویت گفتمان انقلاب اسلامی از سوی مسئولین در هر پست و مقامی بیان داشت : امام خمینی (ره) با باور به ما می توانیم این انقلاب را در سال ۵۷پایه گذاری کرد و رهبری عظیم الشان انقلاب هم با تاسی از گفتمان امام روح الله (ره) این مسیر را هدایت و رهبری می کنند و امروز به برکت این گفتمان و فداکاری شهدای انقلاب اسلامی ، دفاع مقدس ، شهدای راه علم و هسته ای و شهدای مدافع حرم ایران اسلامی در امنیت و اقتدار کامل در منطقه و جهان نقش ایفاء می کند.

عضو مجمع خیرین قرآنی مازندران ، اخلاص را در فعالیت ها و کارها بسیار مهم ارزیابی کرد و اظهار داشت: وجود برخی مشکلات اعتباری و پولی نباید ما را از مسیرمان دور نگه دارد و بسیاری از این مشکلات را می توان با تعامل و ارتباط های سازمانی و غیرسازمانی به راحتی برطرف کرد و به هدف رسید و باید در حوزه تربیت کادر متخصص قرانی و تربیت نیروی فعال قرآنی در استان برنامه ریزی بیشتری صورت گیرد.

حجت الاسلام ناصرشکریان امیری ضمن انتقاد ازکم بودن فعالیت های قرآنی در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی تاکید کرد : امروز دنیای استکبار به این باور رسیده است که نمی تواند با جنگ نظامی در برابر ایران قدرت نمایی کند لذا چندین سال است با تهاجم فرهنگی و جنگ نرم درصدد ضربه زدن به جمهوری اسلامی است که باید با تولید محتوای فاخر در حوزه دین و قرآن نسبت به این اقدام خصمانه ایستادگی و مقابله کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران در بخش دیگری ضمن اشاره به کلامی از معلم و متفکر شهید استاد مطهری(ره) که فرمود علی (ع) شیعه جاهل نمی خواهد بلکه شیعه بصیر می خواهد ، افزود :عمل به وظایف در حوزه فعالیت های فردی و اجتماعی و نهادی مهم ترین اقدام در باور به ما می توانیم است.

شکریان در پایان نهم دی ماه را نماد پیوند امت اسلامی با ولایت دانست و تصریح کرد: برخی ها درصدد هستند که نهم دی ماه فراموش شود ولی نهم دی ماه و فتنه سال ۸۸ نماد بیداری امت اسلامی و کانون رویش های انقلاب اسلامی شد و برخی خواص هم در این برهه حساس مردود شدند و ریزش های خواص هم در این برهه حساس اتفاق افتاد.