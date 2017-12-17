۵۰۰ مقاله به همایش «قرآن کریم؛ جامعیت و جهانی بودن» ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفی کایدیان پیش از ظهر یکشنبه در پیش همایش قرآن؛ جامعیت و جهانی بودن اظهار داشت: ۴۵۱ چکیده مقاله به دبیرخانه ارسال شده است و پیش بینی میشود بالغ بر ۵۰۰ چیکده تا مهلت مقرر ارسال شود.
وی از همکاری ۳۰ مرکز در برگزاری این همایش خبر داد و افزود: برای انتخاب موضوع همایش، جلسات متعدد کارشناسی تشکیل شد و محورها را استخراج کردیم.
دبیر همایش قرآن کریم؛ جامعیت و جهانی بودن گفت: هدف ما کار نمادین و شکلی نیست بلکه دنبال کار محتوایی هستیم تا سلسله همایشاتی در این مسئله برپا شود.
وی افزود: همایش به صورت ملی است و از سال آینده در قالب بین المللی برگزار خواهد شد.
حجت الاسلام کادیان افزود: همایش در سامانه اطلاعات «ای اس سی» نمایه شده و مقالات پذیرفته شده در «ای اس سی» تثبت میشود و مطالب برگزیده نیز در چند نشریه علمی و پژوهشی منتشر خواهد شد.
وی اظهار داشت: متاسفانه در مراکز حوزوی نسبت به امر پژوهش تاخیر وجود دارد که سبب شده تا در کرسیهای موضوعات دینی، دانشگاهها سبقت بگیرند.
دبیر همایش قرآن کریم؛ جامعیت و جهانی بودن در ادامه افزود: نگاههای دینی و اسلامی از بطن حوزه خروج نکرده و از مراکز دیگر برون رفته و بعضا انحرافاتی نیز شکل گرفته است.
وی تصریح کرد: در همایش قرآن کریم؛ جامعیت و جهانی بودن، قریب به ۵۰ مقاله از سوی محققان جامعه الزهرا ارسال شده است و تا اواسط دی ماه نیز فرصت برای چکیده مقالات وجود دارد.
حجت الاسلام کادیان عنوان کرد: دو پیش همایش در قم و در مشهد خواهیم داشت و پنل اختصاصی خواهران نیز در همایش ایجاد میشود.
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