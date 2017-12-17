به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «غسان سلامه» نماینده سازمان ملل در امور لیبی اعلام کرد: کمیساریای عالی انتخابات به شکل گسترده ای در راستای ایجاد شرایط سیاسی، قانونگذاری و امنیتی مناسب برای برگزاری انتخابات قبل از پایان سال آینده تلاش می کند و حمایت های فنی لازم از این فرایند به عمل خواهد آمد.

وی افزود: هدف، برگزاری انتخابات شفاف و آزاد است. دفتر سازمان ملل در لیبی همه حمایت های لازم را از کمیساریای عالی انتخابات لیبی به عمل خواهد آورد. من از همه می خواهم که به ندای شهروندان لیبیایی ها گوش فرا دهند و از هر اقدامی که روند سیاسی را از بین می برد، پرهیز کنند.

سلامه تاکید کرد: من و همکارانم برای حمایت لیبی در رسیدن به مرحله اطمینان و یقین تلاش مضاعفی را به عمل می آوریم. ما تلاش می کنیم تا ثبات در لیبی برقرار شود. مردم لیبی از اینکه مرحله انتقالی تمام شود و مرحله انتقالی دیگر شروع شود، خسته شده اند آنها خواستار امنیت، بهداشت و آموزش هستند.