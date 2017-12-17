اجرای عملیات اصلاح شبکه و انشعابات در شهرک امام حسین (ع)

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی حسینی گنجی بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام خبر مذکور اظهار داشت: در راستای مطالعات صورت گرفته و شناسائی و خارج سازی خطوط و شبکه های قدیمی و فرسوده این شهر از مدار توزیع و جایگزینی خطوط جدید، اصلاح شبکه و انشعاب قدیمی در شهرک امام حسین (ع) در دستور کار قرار گرفته و این طرح در سه فاز در حال انجام است.

مدیر امور آبفای شهرک امام حسین(ع) با اشاره به مشخصات فنی این پروژه یادآور شد : فاز اول این طرح شامل اصلاح شبکه و انشعابات قدیمی در خیایان حضرت امام سجاد (ع) و کوچه های منشعب جمعا به طول ۱۲۰۰ متر می باشد و از اواسط آذرماه جاری با جایگزینی لوله های پلی اتیلن در سایز های ۱۱۰ و ۱۶۰ میلی متری بجای خطوط قبلی و با استفاده از اعتبارات جاری آغاز گردیده و در حال حاضر نیز با بیش از ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی در حال انجام است.

مدیر امور آبفای شهرک امام حسین (ع) همچنین خاطرنشان ساخت : همزمان با اجرای این پروژه و عملیات لوله گذاری ، انشعابات قدیمی و فرسوده نیز در خیابان حضرت امام سجاد (ع) و کوچه های منشعب نیز بازسازی و به روز رسانی می گردد و با توجه به بررسی های بعمل آمده انتظار می رود حداقل بیش از ۳۷۰ رشته انشعاب و کنتور در فاز اول بازسازی و یا جایگزین شود.

حسینی گنجی با اشاره به سرعت عمل مطلوب در اجرای این پروژه یادآور شد : فاز اول این طرح مطابق برنامه زمانبندی شده حداکثر تا اواسط دی ماه به اتمام و بهره برداری خواهد رسید . و فاز دوم و سوم نیز پس از اتمام فاز اول عملیاتی خواهد شد .