اتحادیه عرب به درخواست اردن برای مقابله با ترامپ دست به کار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «اسپوتنیک»، اتحادیه عرب امروز یکشنبه اعلام کرد که کمیته ای در سطح چند وزیر تشکیل شده است تا مسئولیت مقابله با تصمیم اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای انتقال پایتخت آمریکا از تل آویو به قدس اشغالی را بر عهده داشته باشد.

بر اساس این خبر این کمیته با نمایندگانی از اردن، فلسطین، مصر، عربستان، مغرب و امارات به ریاست «احمد ابوالغیط» دبیرکل اتحادیه عرب تشکیل شده است و مسئولیت این کمیته مقابله با تصمیم اخیر دونالد ترامپ برای به رسمیت شناختن قدس اشغالی به عنوان پایتخت اسرائیل خواهد بود.

«محمود عفیفی» سخنگوی اتحادیه عرب در بیانیه ای اعلام کرد که با توجه به آثار و پیامدهای منفی ناشی از تصمیم اخیر دولت آمریکا در خصوص قدس اشغالی، این هیأت در سطح دیپلماتیک و رسانه ای با تصمیم اخیر ترامپ مقابله خواهد کرد.

به این ترتیب این کمیته بنا بر درخواست اردن و بعد از تماس هایی که اخیرا این کشور به عنوان رئیس دوره فعلی اتحادیه عرب و رئیس کمیته اجرایی ابتکار عمل صلح عربی با اتحادیه عرب داشته، تشکیل شده است.