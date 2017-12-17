۹ نفر به اتهام تلاش برای ترور اردوغان در یونان بازداشت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری آناتولی به نقل از روزنامه «To Vima» یونان امروز یکشنبه اعلام کرد که مسئولین امنیتی این کشور گفته اند که اسناد به دست آمده از ۹ عضو بازداشتی یک گروه تروریستی با عنوان «DHKP-C»، نشان می دهد که آنها قصد ترور رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه را داشته اند.

بر اساس اسناد پلیس یونان، آنها می خواستند با استفاده از راکت، بمب های دست ساز و کوکتل مولوتف به کاروان رئیس جمهور ترکیه حمله کنند.



گفتنی است، بر اساس اعلام خبرگزاری آناتولی در اواخر ماه نوامبر، پلیس یونان طی عملیاتی ۹ شهروند ترکیه عضو گروه مذکور را در ۳ خانه تیمی دستگیر کرده و به مقامات قضایی این کشور تحویل داده بود.

یکی از آنها عامل حمله به دفتر مرکزی حزب عدالت و توسعه و همچنین وزارت دادگستری در سال ۲۰۱۳، و دیگری حسن بیبر بود که در همان سال هنگام عبور یک قایق حامل مهمات از جزیره «ساکیز» به ترکیه بازداشت شد.