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۲۶ آذر ۱۳۹۶، ۱۷:۱۰

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه قاین:

۴۰درصد نذورات بقاع متبرکه صرف فعالیت های عمرانی همان بقعه می شود

۴۰درصد نذورات بقاع متبرکه صرف فعالیت های عمرانی همان بقعه می شود

بیرجند-رئیس اداره اوقاف و امور خیریه قاین به کمک های مردمی در بقاع متبرکه اشاره کرد و گفت: ۴۰ درصد نذورات مردمی بقاع متبرکه صرف فعالیت های عمرانی همان بقعه می شود.

 به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل اوقاف وامور خیریه خراسان جنوبی، حجت الاسلام رحیمی از غباروبی بقعه متبرکه حسن و افضل (ع) معروف به مزار نو در قاینات خبر داد و اظهار داشت: عملیات عمرانی این بقعه با همت مردم و خیرین با شتاب بیشتری کار می شود و در حال تکمیل شدن می باشد که نیازمند همت بیشتر است.

وی ادامه داد: خیران و مردم با کمک های بیشتر می توانند اوقاف را در به وجود آوردن فضای معنوی و زیارتی و گردشگری در جوار بقعه کمک نمایند که این امر سبب آرامش بیشتر زائرین و مسافرین خواهد بود.

رئیس اداره اوقاف وامور خیریه قاین تصریح کرد: این امامزاده از امامزادگان شاخص استان خراسان جنوبی بوده که جایگاه بالایی نزد عاشقان اهل بیت(ع) در استان دارد.

حجت الاسلام رحیمی، افزود : ۴۰ درصد نذورات مردمی در بقعه صرف هزینه های عمرانی،۳۰ درصد هزینه های جاری، ۲۰ درصد هزینه های فرهنگی و ۱۰ درصد حق التولیه است.

کد مطلب 4174903

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