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۲۶ آذر ۱۳۹۶، ۱۷:۰۳

با دستور استاندار کرمانشاه؛

مشکل کانکس برای مستاجران زلزله زده برطرف شد

مشکل کانکس برای مستاجران زلزله زده برطرف شد

کرمانشاه- مشکل کانکس برای مستاجران زلزله زده استان کرمانشاه برطرف شد.

به گزارش خبرنگار مهر از ستاد بحران شهرستان سرپل ذهاب، مشکل اختصاص کانکس به کسانی که در زلزله اخیر دچار مصدومیت شدند به دستور استاندار کرمانشاه برطرف شد.

پیشتر اعلام شد که فرمانداری از اختصاص کانکس به مستاجرها امتناع کرده است.

کد مطلب 4174905

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