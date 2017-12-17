حذف سهمیه قیر یارانه ای فعالیت شهرداری های کوچک را مختل می کند

سلام امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حذف بند( ه) تبصره ۱ قانون بودجه که مربوط به قیر یارانه ای به سازمان شهرداری ها و بنیاد مسکن و .. است، باعث ایجاد مشکلات زیادی در شهر ها و روستاهای استان و نازیبا شدن آنها خواهد شد.

وی ابراز امیدواری کرد در بررسی لایحه بودجه سال ۹۷ در مجلس این بند دوباره گنجانده شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس دهم تاکید کرد: متاسفانه استان ایلام در رتبه های پایانی بودجه کشور قرار دارد و جزء ۶ استان مانده به آخر است اگرچه اقدامات در خصوص افزایش بودجه صورت گرفته ولی این جایگاه شایسته استان ایلام نیست.

امینی گفت: بودجه استان در سال آینده ۱۴۵۰میلیارد تومان خواهد بود، بودجه عمرانی برای سال آینده ۱۱درصد کاهش یافته است.

وی افزود: در بودجه سال ۹۷شاهد کاهش محسوس بودجه عمرانی کشور هستیم و بودجه عمرانی استان از ۶۰۰میلیارد تومان به ۴۵۰میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است که این مسئله باعث می گردد که فعالیت های عمرانی کمتری در استان انجام گیرد.

وی درخصوص حذف یارانه نیز گفت: بر اساس بودجه سال آینده یارانه حدود ۳۰میلیون نفر حذف می شود، هرچند عنوان شده یارانه نهادهای حمایتی حذف نخواهد شد ولی هم اکنون حدود ۵ میلیون نفر در صف ثبت نام این نهادها قرار دارند که باید شرایط این افراد مد نظر باشد.