هرمزگان آماده برگزاری باشکوه اجلاس سراسری نماز است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از استانداری هرمزگان، علی رئوفی در نشست روسای کمیته‌های برگزاری بیست و ششمین اجلاس سراسری با تشریح بخشی از اقدامات ستاد برگزاری اجلاس سراسری نماز در حوزه پشتیبانی برای برگزاری باشکوه اجلاس سراسری نماز به میزبانی استان هرمزگان، اظهار داشت: تمامی اقدامات مورد نیاز در بحث پشتیبانی اجلاس سراسری نماز، نظیرتامین محل مناسب اسکان میهمانان اجلاس و تامین وسایل نقلیه مورد نیاز برای جابجایی میهمانان صورت پذیرفته است.

وی تصریح کرد: ۱۸ دستگاه اتوبوس و ۴۰ دستگاه سواری پارس و پژو، هایس و مینی بوس نیز در اختیار کمیته پشتیبانی ستاد برگزاری اجلاس برای جابجایی میهمانان از فرودگاه به محل اسکان و در روز برگزاری اجلاس است تا در زمینه جابجایی میهمانان اجلاس دغدغه‌ای وجود نداشته باشد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان افزود: تاکنون ۱۵۰۰ دعوتنامه چاپ شده که این این تعداد ۷۰۰ کارت دعوت در اختیار ستاد اقامه نماز کشور و ۸۰۰ کارت در اختیار ستاد برگزاری استان برای دعوت میهمانان قرار گرفته است.

رئوفی تصریح کرد: در بحث تبلیغات نیاز است اقدامات چشمگیرتری درسطح استان همزمان با نزدیک شدن به ایام برگزاری اجلاس توسط کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی اجلاس، فرمانداران، شهرداران و بخشداران در سطح شهرستان‌ها، شهرها و روستاهای استان صورت پذیرد و هرمزگان بیش از پیش رنگ و بوی اجلاس سراسری نماز گیرد.