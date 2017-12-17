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۲۶ آذر ۱۳۹۶، ۱۷:۳۵

معاون اقتصادی استانداری خراسان رضوی:

تلاش می کنیم تولید را وارد افغانستان کنیم

تلاش می کنیم تولید را وارد افغانستان کنیم

مشهد- معاون اقتصادی استانداری خراسان رضوی گفت: تلاش ما این است که با استفاده از نیروهای مستعد موجود تولید را وارد افغانستان کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، علی رسولیان ظهر یکشنبه در جلسه هم اندیشی تعاملات اقتصادی اتاق اصناف مشهد و اتاق پیشه وران هرات افغانستان که در هتل پردیسان مشهد برگزار شد اظهار کرد: تنها به دنبال صادرات صرف نیستیم و نگاه ما این است که تولید را وارد افغانستان کنیم چراکه هم اکنون نیز عمده صنایعی که در هرات وجود دارند با مشارکت ایرانیان و تجار هرات در حال فعالیت هستند و با استفاده از همین موضوع توانستیم طی ۲ سال گذشته تعداد مرغداری های موجود در هرات را افزایش دهیم. 

وی افزود: نگاه ما در بازارچه های مرزی به صادرات نیست و هدف کمک کردن به معیشت مردم مرز نشین است چراکه این مردم محافظین مرز های ما هستند و باید با تامین معیشت آن ها از مهاجرت این افراد جلوگیری کنیم. 

معاون اقتصادی استانداری خراسان رضوی تصریح کرد: یکی از موضوعات این است که ما بتوانیم در مرز دوغارون شرایط حمل و نقل را تسهیل کنیم و علاوه بر کاهش هزینه موانع را مرتفع سازیم. همچنین باید ترانزیت از مسیر های دوغارون افزایش یابد و یک CIP  برای تجار و بازرگانان ایجاد شود. 

وی ادامه داد: در نظر داریم مسیر ریلی ایران به افغانستان را هرچه سریع تر افتتاح کنیم تا هزینه ترانزیت کاهش و مبادلات را افزایش دهیم . سه قطعه از ۴ قطعه این مسیر ریلی آماده است و در نظر داریم تا همان جا این خطوط ریلی را افتتاح کنیم.

رسولیان تصریح کرد: آنچه برای ما اهیمیت دارد توسعه و پیشرفت مردم افغانستان است که همانند توسعه و پیشرفت مردم ایران است.

کد مطلب 4174910

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