تلاش می کنیم تولید را وارد افغانستان کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، علی رسولیان ظهر یکشنبه در جلسه هم اندیشی تعاملات اقتصادی اتاق اصناف مشهد و اتاق پیشه وران هرات افغانستان که در هتل پردیسان مشهد برگزار شد اظهار کرد: تنها به دنبال صادرات صرف نیستیم و نگاه ما این است که تولید را وارد افغانستان کنیم چراکه هم اکنون نیز عمده صنایعی که در هرات وجود دارند با مشارکت ایرانیان و تجار هرات در حال فعالیت هستند و با استفاده از همین موضوع توانستیم طی ۲ سال گذشته تعداد مرغداری های موجود در هرات را افزایش دهیم.

وی افزود: نگاه ما در بازارچه های مرزی به صادرات نیست و هدف کمک کردن به معیشت مردم مرز نشین است چراکه این مردم محافظین مرز های ما هستند و باید با تامین معیشت آن ها از مهاجرت این افراد جلوگیری کنیم.

معاون اقتصادی استانداری خراسان رضوی تصریح کرد: یکی از موضوعات این است که ما بتوانیم در مرز دوغارون شرایط حمل و نقل را تسهیل کنیم و علاوه بر کاهش هزینه موانع را مرتفع سازیم. همچنین باید ترانزیت از مسیر های دوغارون افزایش یابد و یک CIP برای تجار و بازرگانان ایجاد شود.

وی ادامه داد: در نظر داریم مسیر ریلی ایران به افغانستان را هرچه سریع تر افتتاح کنیم تا هزینه ترانزیت کاهش و مبادلات را افزایش دهیم . سه قطعه از ۴ قطعه این مسیر ریلی آماده است و در نظر داریم تا همان جا این خطوط ریلی را افتتاح کنیم.

رسولیان تصریح کرد: آنچه برای ما اهیمیت دارد توسعه و پیشرفت مردم افغانستان است که همانند توسعه و پیشرفت مردم ایران است.